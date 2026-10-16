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Ukrajinské drony udeřily v sibiřském Surgutu, 2400 kilometrů daleko

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  16:14
Ukrajinské drony zaútočily na průmyslový objekt v Surgutu na západě Sibiře, oznámil gubernátor regionu Ruslan Kucharuk. Na místě podle něj vypukl požár a experti nyní odhadují způsobené škody. Surgut, který je významným střediskem těžby ropy, se nalézá přibližně 2400 kilometrů od hranic s Ukrajinou.
Drony zasáhly závod Gazpromu na stabilizaci plynového kondenzátu v Surgutu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během summitu lídrů Evropské unie v Bruselu. (16. října 2026)
Ukrajina zaútočila na vojenské letiště Borisoglebsk v ruské Voroněžské oblasti a zničila šest bombardérů Su-34M, uvedlo ukrajinské námořnictvo. (14. října 2026)
Volodymyr Zelenskyj (14. října 2026)
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Podle zpravodajských kanálů působících v sociální síti telegram se terčem náletu stal závod na stabilizaci kondenzátu v Surgutu, který ovládá společnost Gazprom. Tato informace nebyla oficiálně potvrzena, dodala BBC. Podnik dokáže zpracovat až 12 milionů tun suroviny ročně, tvrdí zpravodajský kanál Exilnova+, který zveřejnil záběry požáru.

BBC připomněla, že Ukrajina obnovila útoky na ruskou palivovou infrastrukturu poté, co tři dny dodržovala energetické příměří. Americký prezident Donald Trump označil obnovení ukrajinských útoků na ruské rafinérie za ostudné, podle něj zvyšují ceny ropy na světovém trhu.

Trump: Nejsem fanda Zelenského, ukrajinské útoky na rafinerie jsou hanebné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se nyní vyjádřil, že Ukrajina je ochotna pozastavit útoky na ruské rafinerie, pokud od USA dostane střely do systémů Patriot, aby se mohla bránit ruským útokům na svou energetiku.

Ukrajina v noci na čtvrtek zaútočila na rafinerii společnosti Rosněfť jihovýchodně od Moskvy, která pomáhá zásobovat ruské hlavní město, v zařízení propukl požár. Podle nejmenovaného ukrajinského činitele byl zásah rafinerie reakcí na útoky, které Moskva tento týden podnikala proti ukrajinským energetickým zařízením a které připravily o dodávky elektřiny stovky tisíc lidí. Porušila tak energetické příměří, které Trump oznámil v neděli.

A už zase hoří. Ukrajinci udeřili na rafinerii v Rjazani, zničili i bombardéry

Plynový kondenzát je kapalná směs uhlovodíků, která se získává při těžbě zemního plynu. Svým složením se podobá lehké ropě a využívá se například při výrobě pohonných hmot a jako surovina v chemickém průmyslu. Závod v Surgutu, nesoucí jméno zesnulého ruského premiéra Viktora Černomyrdina, je podle dostupných informací považován za největší svého druhu v Rusku.

Surgut

Surgut

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