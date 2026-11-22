Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Internetový portál Argumenty i fakty informoval, že okolo 19:05 se sirény ozvaly ve Čkalovsku na severním předměstí Kaliningradu, v přímořském Svetlogorsku i samotném Kaliningradu. Mezinárodní letiště Chrabrovo přerušilo provoz. Poplach trval 23 minut.
Šéf regionu Alexej Besprozvannych napsal, že systém protivzdušné obrany reagoval na objekt směřující z Litvy. Ukrajinské monitorovací kanály zveřejnily videa od místních obyvatel, na nichž je vidět palbu protileteckých systémů a prchající lidi.
Lidé byli vyzváni, aby se uchýlili do bezpečných míst. Obyvatelé Baltijsku, kde se nachází základna ruské Baltské flotily, podle nezávislého serveru Meduza popsali, že tam pracovala protivzdušná obrana. Cílem případného útoku by mohla být právě zdejší základna.
Informace o možných škodách nejsou k dispozici a úřady označily za falešnou fotografii šířenou na internetu, která údajně ukazovala výbuch v Baltijsku.
Mobilní operátoři začali rozesílat varování o možném blokování internetu z bezpečnostních důvodů, psali lidé na sociálních sítích. Jedna z místních obyvatelek si stěžovala, že se jí nepodařilo dovolat na tísňovou linku 112. „Kdyby nás bombardovali, nemohli bychom ani zavolat záchrannou službu! Žádná varování od úřadů,“ citují ženu Moscow Times.
Litva dala najevo, že s možným dronovým útokem v Kaliningradské oblasti nemá nic společného. „Litva kategoricky odmítá nepravdivá tvrzení kolující po sociálních sítích a týkající se údajného zapojení Litvy do útoku na ruskou Kaliningradskou oblast,“ napsal na síti X šéf litevské diplomacie Kestutis Budrys. „Litevská republika nikdy nedala souhlas k tomu, aby její vzdušný útok byl využit proti útokům na cíle v Ruské federaci a týká se to i nynějšího případu,“ uvedl.
Kaliningradská oblast je předsunutou baštou Ruska sevřenou státy EU Polskem a Litvou, ze severozápadu omývanou Baltským mořem. Po souši ji spojuje se spřáteleným Běloruskem zranitelný Suvalský koridor skrz Polsko. Exkláva je neuralgickým a výbušným teritoriem, o jehož nedotknutelnosti se Rusové opakovaně ujišťují jadernými výhrůžkami.
„Snadno připouštím i čistě ruskou provokaci. Útok na sebe samé, aby z toho mohli obvinit Evropu. Buď z toho, že pouštějí drony ukrajinských ozbrojených sil přes své vzdušné území, nebo přímo z útoku evropských dronů (na Kaliningradskou oblast),“ citují Moscow Times exilového ruského vojenského analytika Jana Matvejeva.
Útok ve Finském zálivu
Už včerejší události ale ukázaly, že se ukrajinské úsilí dost možná zaměřilo více i na tuto oblast. V sobotu v neutrálních vodách Finského zálivu dva drony zaútočily na ruskou nákladní loď Sparta II směřující do Kaliningradu. Finská pohraniční stráž uvedla, že loď je napojena na ruské ozbrojené síly a není vyloučené, že na její palubě je vojenský materiál.
Internetový portál estonské veřejnoprávní stanice ERR napsal, že ukrajinská vojenská rozvědka Spartu II zařadila mezi lodě převážející zbraně a vojenskou techniku. Plavidlo je na americkém sankčním seznamu.
|
Drony zasáhly ruskou loď ze sankčního seznamu, proud ji zanesl do finských vod
Finská armáda sdělila, že útok zaznamenala v mezinárodních vodách ve východní části Finského zálivu. Pohraniční stráž této členské země NATO oznámila, že poškozené plavidlo proudy odnesly do finských teritoriálních vod. Podle finské armády za akcí zřejmě stála Ukrajina.
Odpoledne finské ministerstvo obrany informovalo o podezření, že vzdušný prostor země narušil ruský vrtulník. Mohlo to podle něj souviset se záchrannými nebo monitorovacími operacemi po útoku na ruské plavidlo.