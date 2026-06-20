Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ukrajinci zaútočili na obří ruskou rafinerii na Sibiři, dva tisíce kilometrů od hranic

Autor: ,
  16:22
Ukrajinské drony zaútočily na rafinerii ve městě Ťumeň na západní Sibiři, oznámil gubernátor tohoto ruského regionu Alexandr Moor. Ťumeň leží asi 2 tisíce kilometrů od hranic s Ukrajinou. Rusové útočili třeba v Charkově, kde na bytový dům dopadla naváděná puma.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
67 fotografií

Kvůli nebezpečí náletu dronů byl přerušen provoz nejen na místním letišti Roščino, ale i v sousedních regionech: Kurganské, Čeljabinské a Sverdlovské oblasti, napsala agentura Interfax.

„Byl odražen útok bezpilotních letounů na Ťumeňský petrochemický závod. Na místě dopadů trosek zasahují specialisté. Podle předběžných informací závod nebyl poškozen, jeho pracovníci byli evakuováni. Osobně dohlížím na situaci,“ napsal gubernátor na sociální síti Telegram.

Víko v moskevské rafinerii spektakulárně odpálila ruská střela, píší Rusové

„Místní obyvatelé hlásí nejméně dva výbuchy,“ uvedl poradce ukrajinského ministra obrany Serhij Sterněnko, který také zveřejnil záběry ukazující kouř stoupající ze závodu. Dodal, že podnik je s to zpracovat až devět milionů tun ropy ročně.

Místní rafinerie je podle časopisu Forbes největší nezávislý podnik svého druhu v Rusku a jediná průmyslová rafinerie v Uralském federálním okruhu, který zahrnuje západní část asijského a východní část evropského Ruska. V rafinerii 6. června hořelo, požár zachvátil plochu sto metrů čtverečních. Úřady odmítaly, že by požár způsobil útok dronů, připomněl list Kommersant.

Není to poprvé, co ukrajinské drony na vzdálenou rafinerii zaútočily. Úřady Ťumeňské oblasti na západě Sibiře loni v říjnu, kdy Ukrajina podnikla jeden z největších náletů svých dronů na Rusko, uvedly, že tři drony byly detekovány a zneškodněny v areálu firmy. Ukrajinský telegramový kanál Exilenova tvrdil, že drony v Ťumeni zasáhly rafinerii. Regionální správa však uvedla, že drony nezpůsobily žádné škody a nikoho nezranily.

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Ťumeň leží v asijské části Ruska, více než 2 tisíce kilometrů od fronty. Pokud by se potvrdilo, že stroje byly vypuštěny z Ukrajiny, bylo by to poprvé, co ukrajinské dalekonosné drony přeletěly Ural, poznamenala tehdy agentura DPA.

Už loni v létě Ukrajina s pomocí dronů zaútočila na strategické bombardéry ve východosibiřském Irkutsku. Tyto drony ale byly do oblasti propašovány na nákladních vozech a vypuštěny byly až v blízkosti vojenských letišť.

Drony mířily i na Ukrajinu

Rusko v noci na sobotu vyslalo na Ukrajinu 99 dronů, 92 z nich se podařilo obraně sestřelit, případně neutralizovat radioelektronickým bojem, informovalo ukrajinské letectvo.

Ukrajinské letectvo sdělilo, že na třech místech zaznamenalo zásahy sedmi ruských dronů, na dalších třech místech pak dopadly trosky sestřelených strojů.

Padal ropný déšť, snad nepřijdeme o vlasy, líčí Moskvané zásah rafinerie

Kromě tradičních útoků na Kyjev je například v Mykolajivu po dopadu trosek dronů poškozena školka a několik domů, žádné oběti úřady neoznámily. Na bytový dům v Charkově ruská naváděná puma. Jeden člověk zemřel a zraněno bylo pět lidí včetně šestiletého dítěte, po dalších čtyřech lidech záchranáři ještě pátrají.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Ukrajinci zaútočili na obří ruskou rafinerii na Sibiři, dva tisíce kilometrů od hranic

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Moskvě. (16. června 2026)

Ukrajinské drony zaútočily na rafinerii ve městě Ťumeň na západní Sibiři, oznámil gubernátor tohoto ruského regionu Alexandr Moor. Ťumeň leží asi 2 tisíce kilometrů od hranic s Ukrajinou. Rusové...

20. června 2026  16:22

Írán opět uzavřel Hormuzský průliv, nelíbí se mu „zlá vůle“ USA a Izraele

V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v...

Íránské vojenské velitelství v sobotu oznámilo, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli „zlé vůli“ Spojených států. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude...

20. června 2026  16:06

Masarykův okruh: bezletovou zónu narušil dron, záchranáři řešili desítky kolapsů

Oficiální fanzóna MotoGP v Brně přilákala mnoho českých i zahraničních...

Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně v pátek narušil dron, policisté pilota dohledali. Přestupek oznámí Úřadu civilního letectví. Policisté o tom informovali na síti X. Mistrovství světa...

20. června 2026  10:32,  aktualizováno  15:50

Kožich nebyla první možnost, nosil jsem tričko s prezervativy, vzpomíná Leoš Mareš

Leoš Mareš v ranním vysílání na Rádiu Impuls. (Praha, 19. června 2026)

Moderátor Leoš Mareš zavítal v sobotu dopoledne do vysílání Českého rozhlasu Dvojka na rozhovor Aleše Cibulky v pořadu Tobogan. Moderátor Evropy 2, jenž v dubnu oslavil 50. narozeniny, zavzpomínal na...

20. června 2026  15:45

Srážka vlaků severně od Londýna. Jeden člověk zemřel, desítky jsou zranění

Lidé a pracovníci záchranných složek se shromažďují poblíž místa srážky dvou...

Při páteční srážce dvou osobních vlaků u města Bedford na jihu Británie bylo zraněno 99 lidí. Novou bilanci zveřejnili vyšetřovatelé. Devět lidí je podle nich v kritickém stavu, 35 lidí utrpělo vážná...

20. června 2026  8:37,  aktualizováno  15:29

Navzdory novému příměří útočili Izraelci na Libanon i v Gaze. Několik lidí zemřelo

Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)

Nový izraelský útok na jihu Libanonu v sobotu v oblasti Nabatíja zabil den po vyhlášení příměří nejméně 16 lidí. Dalších 12 lidí bylo zraněno a převezeno do nemocnic, oznámila libanonská civilní...

20. června 2026  8:42,  aktualizováno  15:23

Řecku vyčítají tvrdost na migranty. Jsem hrdý, diktát Bruselu je pryč, říká ministr

Migranti vystupují z lodi v největším městě Kréty Heraklionu. (21. února 2026)

Řecký ministr pro migraci Thanos Plevris odmítl kritiku své migrační politiky ze strany lidskoprávních organizací a uvedl, že ho v nastaveném kurzu pouze utvrzuje. Země podle Plevrise hodlá...

20. června 2026  15:20

Kreslil postavičky a falšoval dokumenty. Izraelský Walt Disney se učil u Schindlera

Premium
Snímek z archivu rodiny Bauových z natáčení filmu Schindlerův seznam. Vedle...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Říkají mu izraelský Walt Disney, jeho nejlepší práce však zůstaly mnoha očím skryty. Joseph Bau vešel do dějin jako první izraelský animátor. Přístroj, na němž vznikaly vůbec první izraelské...

20. června 2026

Mexiku vyrůstá konkurence. Agáve otevírá Indii cestu k novému byznysu

Agáve americká vykvetla kaznějovskému pěstiteli po 31 letech. Květ je však...

Ještě před několika lety považovali indičtí farmáři agáve za bezcenný plevel. Dnes se z této odolné rostliny stává základ nového byznysu. Díky rostoucí poptávce po destilátech z agáve si vysloužila...

20. června 2026

Změny lex Babiš jsou narovnáním pravidel, řekla Schillerová. Pohádka, reagoval Kupka

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení...

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová a předseda ODS Martin Kupka se v pořadu Za pět minut dvanáct střetli kvůli novele zákona o střetu zájmů i rozpočtovým pravidlům. Hodnotili také...

20. června 2026  14:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na Bílou i Staré Hamry. Do Beskyd jezdí další autobusy, posílí přeplněné spoje

Autobusy pravidelně vyvážejí zájemce až na Lysou horu, nejvyšší vrchol...

Více autobusových spojů čeká od poloviny června na turisty mířící do Beskyd. Ti se nyní hlavně při pěkném počasí často potýkají s přeplněnými linkami. Hejtmanství proto přidává novou sezonní...

20. června 2026  14:08

Ve Švýcarsku pokračují jednání o dohodě USA a Íránu

Resort Bürgenstock v švýcarském Obbürgenu nedaleko Lucernu, který se zvažuje...

Diplomaté z různých zemí ve švýcarském letovisku Bürgenstock jednají o naplnění memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem. V sobotu to prohlásilo švýcarské ministerstvo zahraničí s tím, že...

20. června 2026  14:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.