Kdo má rád dějepis, ví, že když se psalo o námořní nadvládě, obvykle se tím rozuměly flotily bitevních křižníků, letadlových lodí a ponorek brázdících nekonečné oceány. Ukrajina na nic takového nemá. Přesto se jí podařilo něco, co by ještě před pár lety bylo zcela nemyslitelné. Vnutila jaderné velmoci svou vůli hned na třech mořích najednou.
Pokud dokážou ukrajinské síly zasáhnout ruské lodě na jihu u Afriky, na východě v Černém moři i na severozápadě u finských břehů, nabízí se logická otázka. Co zbývá?