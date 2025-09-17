Černá slunce, citáty Bandery. Ukrajinští vojáci se pochlubili svými kérkami

Drobná černovláska vyhrnuje levý rukáv a ochotně ukazuje malůvky táhnoucí se od levého ramene až k předloktí. Pod chytrými hodinkami rozpoznávám vzory vyšyvanky, nad ní rostou vlčí máky a protěže a úplně nahoře na rameni na nás svůj prázdný obličej upírá motanka svírající lebku.
Všechno má své místo a význam. Motanky jsou součástí ukrajinského folkloru; panenky umotané z hadříků a slámy od pradávna sloužily jako amulety, chránily domov a přinášely plodnost a zdraví. Místo tváře mají vyšitý kříž – to aby do nich nevstoupily zlé síly, aby se v panence neuvěznila duše zemřelého.
Černé slunce není žádný fašistický symbol. Je to starý pohanský symbol, který Ukrajinci používali odjakživa. Malovali jsme ho na domy. Pomáhal nám přežít těžké časy.