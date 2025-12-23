Před 14 dny to ještě popírali. Padla jedna z posledních ukrajinských bašt na východě

Ukrajinská armáda dnes oznámila, že stáhla své vojáky z města Siversk v Doněcké oblasti. Podle ukrajinské armády měli Rusové ve městě převahu v počtu vojáků i techniky. Moskva oznámila již před zhruba dvěma týdny, že ruská armáda město dobyla, tehdy to ukrajinské úřady popřely.
Ruští vojáci stojí na stráži na pozorovacím stanovišti na frontové linii u obce...

Ruští vojáci stojí na stráži na pozorovacím stanovišti na frontové linii u obce Siversk v Doněcké oblasti na Ukrajině. (5. prosince 2025) | foto: Sergey Bobylev / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Ukrajinští vojáci se vrátili zpátky do týlu, na pozici u města Kosťantynivka...
Ruští vojáci střílejí z raketometu BM-21 Grad na ukrajinské pozice u Lymanu v...
Zničená obec Konstantynivka v Doněcké oblasti (20. prosince 2025)
Ruský raketový a dronový útok na Kyjev (23. prosince 2025)
9 fotografií

Ruské jednotky podle ukrajinské armády nadále pokračují ve městě v ofenzivě, ačkoliv mají rozsáhlé ztráty. Používají k tomu menší úderné jednotky a využívají špatné povětrnostní podmínky. „Abychom ochránili životy našich vojáků a bojeschopnost našich jednotek, ukrajinští obránci se z oblasti stáhli,“ uvedla ukrajinská armáda o situaci ve městě. Podle ní však těžké boje pokračují v okolí města.

Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov již ve čtvrtek 11. prosince oznámil, že se ruské jednotky zmocnily města v Doněcké oblasti. Tehdy to však ukrajinské úřady odmítly. Ve válečných podmínkách nelze často protichůdná tvrzení znepřátelených stran bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

Siversk představuje jednu z posledních ukrajinských bašt na východě, které brání Rusům v postupu k posledním dvěma velkým městům v Donbasu, která dosud zůstávají pod ukrajinskou správou: Kramatorsku a Slavjansku. Siversk je od nich vzdálen asi 30 kilometrů na východ. Před válkou zde žilo asi 11 tisíc lidí.

Rusko ohlásilo dobytí dvou ukrajinských vesnic

Ruské ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že invazní síly obsadily ukrajinské vesnice Prylipka v Charkovské oblasti a Andrijivka v Dněpropetrovské oblasti. Kyjev vyjádření Moskvy zatím nekomentoval. Projekt DeepState, blízký ukrajinské armádě, mezitím informoval o tom, že ruská armáda postoupila také na místech v Sumské a Doněcké oblasti.

Irpiň. Pohřeb tří dobrovolníků ukrajinské Teritoriální obrany, kteří zahynuli při ruském útoku na Kyjev a jejichž ostatky byly nedávno identifikovány. (25. listopadu 2025)
Hořící paneláky po ruském dronovém útoku na Záporoží (25. listopadu 2025)
Cuhurestii de Jos. Ve vesnici na severu Moldavska přistál ruský dron Gerbera. (25. listopadu 2025)
Ukrajinský voják během vojenského výcviku v Charkovské oblasti (25. listopadu 2025)
386 fotografií

Prylipka se nachází asi dva kilometry západně od Vovčansku u hranic s Ruskem. Ukrajinská média nedávno frontu u města Vovčansk za místo, kde ukrajinští vojáci čelí těžkému tlaku ruské armády.

Úřady v ruském Krasnodarském kraji dnes uvedly, že se hasičům v přístavu Tamaň podařilo uhasit požár u potrubí přepravujícího mazut. V pondělí místo zasáhly ukrajinské drony, které poškodily mola, dvojici tankerů, nádrže a potrubí pro přepravu mazutu.

Ukrajina se již čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Ukrajinské údery se zaměřují zejména na ruské vojenské objekty a na energetická a průmyslová zařízení. Kyjev uvádí, že tak chce omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.

