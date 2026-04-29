Zasáhli jsme sankcionovaný tanker pod kamerunskou vlajkou, oznámila Ukrajina
Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem
Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...
Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov
Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...
Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let
Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...
Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka
I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...
Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu
Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...
Cimický je vinen, rozhodl napodruhé soud. Už dříve za znásilnění dostal pět let
Psychiatr Jan Cimický je vinen, rozhodl Obvodní soud pro Prahu 8. Rozsudek je nepravomocný. Předloni v listopadu muže uznal vinným ve všech bodech obžaloby, uložil mu pět let vězení a zákaz činnosti....
Havlíček slíbil byznysu mistrovskou zkoušku. Juchelka řekl, kolik míst zruší AI
Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slíbil českým podnikatelům brzké zavedení mistrovské zkoušky. „11. května to jde na vládu,“ slíbil řekl ve zdravici sněmu Hospodářské komory...
Prezident Kazachstánu udělil Babišovi jedno z nejvyšších státních vyznamenání
Od našich zpravodajů v Kazachstánu Na závěr návštěvy Kazachstánu přijal českého premiéra Andreje Babiše (ANO) tamní prezident Kasym-Žomart Tokajev. Odpoledne se delegace přesune do Uzbekistánu. Babiš je na cestě po Ázerbájdžánu a...
Slovenský Nejvyšší soud potvrdil 21 let vězení pro střelce na Fica
Slovenský Nejvyšší soud potvrdil trest 21 let vězení pro útočníka, který předloni střelbou z pistole vážně zranil premiéra Roberta Fica. Soud zároveň potvrdil právní kvalifikaci tohoto skutku jako...
Na stavbě dálnice odstřelili poslední kus skály, mluvčí se na videu odvázala
Akčním videem Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že stavbaři ukončili odstřely tvrdé horniny na stavbě dálnice D35 kolem Litomyšle. Problematický skalnatý masiv, který při budování komunikace...
Ukrajina sestřelila rekordní počet ruských dronů, dosah svých výrazně zvýšila
Ukrajinská protivzdušná obrana v březnu sestřelila více než 33 000 ruských dronů různých typů. To je nejvíce za měsíc od chvíle, kdy Moskva invazi do sousední země před více než čtyřmi lety zahájila,...
Účastníci zájezdu eliminovali zákeřného útočníka. V Česku se objevila asijská sršeň
Letos se poprvé na české území vyskytla nebezpečná sršeň asijská. Místem nálezu byla benzinová stanice u hraničního přechodu v Rozvadově. Jde o invazní druh nebezpečný pro včelstva a volně žijící...
Dvorecký most sloužil tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu
Nový Dvorecký most poprvé sloužil jako objížďka. Kvůli poruše trakčního vedení na v úseku Anděl - Lihovar přes něj zamířily tři tramvajové linky.
Symbol bojové efektivity. Kim ocenil vojáky, již se odpálili v boji po boku Rusů
Severokorejský vůdce Kim Čong-un poprvé veřejně přiznal praxi vojáků KLDR, kteří raději spáchali sebevraždu, než aby padli do zajetí Ukrajinců, s nimiž bojovali v ruské Kurské oblasti. Vojáky, kteří...
Tajemné billboardy s jazyky. Rolling Stones po světě krypticky avizují nové album
Kryptická reklamní kampaň kapely Rolling Stones pokračuje. Po vydání vinylového singlu Rough and Twisted se v několika světových městech objevily billboardy s ikonickým vyplazeným jazykem a slovním...
Aviatická pouť láká na stíhačku Typhoon i Šonkovu akrobacii
Blížící se Aviatická pouť dala nahlédnout do letošního programu. Je jisté, že se odehraje na letišti v Hradci Králové o víkendu 30. a 31. května. Armáda totiž 34. ročník přehlídky nepovolila na...
Neviděli jste ho? Z plzeňské zoo někdo ukradl zelený golfový vozík
V zoologické zahradě v Plzni řádil v noci na úterý zloděj. Ukradl elektrický golfový vozík, který slouží k převážení krmiva i zaměstnanců po areálu. Zoo se o pomoc obrací na veřejnost.