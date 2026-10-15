„Vzhledem k oslabení ukrajinské protivzdušné obrany a oslabení infrastruktury po rocích ruských úderů se zdá, že Moskva vidí příležitost, jak si Kyjev letos v zimě zcela podrobit. Podle této nové teorie vítězství by Rusko sázelo na to, že jeho raketové a dronové útoky na ukrajinská města mohou způsobit tolik lidského utrpení, že uspějí tam, kde jeho jednotky na frontě selhaly,“ komentoval ve čtvrtek NYT.
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„Rusové způsobují velké škody ve snaze vyděsit Ukrajince před zimou a přimět je, aby se vzdali,“ cituje deník šéfa evropského think-tanku Harryho Nedelcua. „V podstatě tak, aby kapitulovali.“
Ukrajinští představitelé a analytici přiznali, že Rusko má nyní možná vůbec největší šanci uspět od začátku totální invaze v roce 2022. Poznamenali, že ukrajinská protivzdušná obrana je totálně vyčerpaná a že ruský arzenál raket a dronů naopak výrazně vzrostl. Ukrajinská energetická infrastruktura je nyní tak křehká, že jediný zásah může způsobit stejné škody jako kdysi několik úderů.
NYT dodává, že ruská důvěra v zimní úspěch je z velké části způsobena právě hroutící se ukrajinskou protivzdušnou obranou a především nedostatkem amerických stíhacích raket Patriot, které jsou nejlepší obranou proti balistickým raketám. CNN ve čtvrtek v této souvislosti s odvoláním na svoje zdroje uvádí, že patrioty Ukrajině právě došly.
Televize připomíná, že rakety jsou drahé a celosvětově nedostatkové, protože i jiné země vyčerpaly své zásoby nebo se snaží posílit své vlastní obranné systémy uprostřed nekonečného konfliktu s Íránem. Zdroj CNN uvedl, že „téměř všechny balistické střely z posledního útoku nebyly zachyceny kvůli nedostatku (stíhacích) střel“.
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Zelenskyj obnoví útoky na ruské rafinerie. USA podle něj přestaly varovat před raketami
Agentura Unian připomněla, že v létě ukrajinský prezidentem Voldymyr Zelenskyj při schůzce s americkou hlavou státu Donaldem Trumpem v Bílém domě požádal o dodání naléhavě potřebného „zimního balíku“ patriotů, Trump však dodávku 300 střel odmítl. Zelenskyj také na počátku října uvedl, že Ukrajina může udělat ústupek vůči USA a přerušit útoky na ruské rafinérie, pokud na oplátku dostane střely Patriot, aby se mohla bránit před ruskými útoky.
Zelenskyj si v srpnu CNN postěžoval, že Ukrajině zbylo už jen deset střel Patriot. O měsíc později prohlásil, že Kyjev dostane od USA licenci na výrobu těchto střel. To se ale až dosud nestalo, uvedl server RBK-Ukrajina. Dodal, že podle Zelenského se daří získávat střely po jedné, po dvou přímo od vůdců evropských zemí, ale jedině USA by mohly Ukrajině v tomto směru poskytnout pomoc ve větším rozsahu.
Ruský plán zkázy
Ruská federace podle plánu, o němž informoval NYT před dvěma týdny, odhaduje, že přibližně 70 balistických raket, 720 dronů dlouhého doletu a 150 řízených leteckých bomb pomůže odříznout Kyjev, Charkov a Oděsu od vody, světla a tepla. Podle analýzy dat ukrajinského letectva to přibližně odpovídá počtu balistických raket a bezpilotních letounů, které v průměru každý měsíc proráží ukrajinským systémem protivzdušné obrany.
Pokud bude cíl úspěšný, Kyjev, Charkov a Oděsa přijdou o 90 procent svých kapacit v oblasti dodávek elektrické energie a také tepla. Dojít má rovněž k vážnému narušení vodovodních a kanalizačních systémů.
Mezi prioritní cíle Ruské federace údajně patří deset velkých vodních elektráren, které se nacházejí převážně na řekách Dněpr a Dněstr, a také vyřazení tří jaderných elektráren – Južnoukrajinské, Rivnenské a Chmelnickyj. Celkem dokument identifikuje 60 klíčových cílů.
Rusové chtějí zničit i tepelné elektrárny, rozvodny, teplárny, čističky odpadních vod, čerpací stanice a další státní a obecní zařízení, na kterých je místní obyvatelstvo závislé.