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Nastává osudová hodina Ukrajiny: došly patrioty, Rusko chystá definitivní zkázu

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Rusko chce Ukrajinu rozdrtit a vynutit si její úplnou kapitulaci ještě letos v zimě tím, že vyřadí z provozu ukrajinský energetický systém a zcela připraví Kyjev, Charkov a Oděsu o vodu, elektřinu a teplo. „Je téměř nemožné donutit zemi ke kapitulaci pouze konvenční leteckou kampaní ve válce. Zdá se, že Rusko je odhodláno to zkusit,“ napsal ve čtvrtek list The New York Times (NYT). Televize CNN mezitím informovala, že Ukrajině došly rakety Patriot.

„Vzhledem k oslabení ukrajinské protivzdušné obrany a oslabení infrastruktury po rocích ruských úderů se zdá, že Moskva vidí příležitost, jak si Kyjev letos v zimě zcela podrobit. Podle této nové teorie vítězství by Rusko sázelo na to, že jeho raketové a dronové útoky na ukrajinská města mohou způsobit tolik lidského utrpení, že uspějí tam, kde jeho jednotky na frontě selhaly,“ komentoval ve čtvrtek NYT.

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„Rusové způsobují velké škody ve snaze vyděsit Ukrajince před zimou a přimět je, aby se vzdali,“ cituje deník šéfa evropského think-tanku Harryho Nedelcua. „V podstatě tak, aby kapitulovali.“

Ukrajinští představitelé a analytici přiznali, že Rusko má nyní možná vůbec největší šanci uspět od začátku totální invaze v roce 2022. Poznamenali, že ukrajinská protivzdušná obrana je totálně vyčerpaná a že ruský arzenál raket a dronů naopak výrazně vzrostl. Ukrajinská energetická infrastruktura je nyní tak křehká, že jediný zásah může způsobit stejné škody jako kdysi několik úderů.

Válka na Ukrajině

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NYT dodává, že ruská důvěra v zimní úspěch je z velké části způsobena právě hroutící se ukrajinskou protivzdušnou obranou a především nedostatkem amerických stíhacích raket Patriot, které jsou nejlepší obranou proti balistickým raketám. CNN ve čtvrtek v této souvislosti s odvoláním na svoje zdroje uvádí, že patrioty Ukrajině právě došly.

Televize připomíná, že rakety jsou drahé a celosvětově nedostatkové, protože i jiné země vyčerpaly své zásoby nebo se snaží posílit své vlastní obranné systémy uprostřed nekonečného konfliktu s Íránem. Zdroj CNN uvedl, že „téměř všechny balistické střely z posledního útoku nebyly zachyceny kvůli nedostatku (stíhacích) střel“.

Zelenskyj obnoví útoky na ruské rafinerie. USA podle něj přestaly varovat před raketami

Agentura Unian připomněla, že v létě ukrajinský prezidentem Voldymyr Zelenskyj při schůzce s americkou hlavou státu Donaldem Trumpem v Bílém domě požádal o dodání naléhavě potřebného „zimního balíku“ patriotů, Trump však dodávku 300 střel odmítl. Zelenskyj také na počátku října uvedl, že Ukrajina může udělat ústupek vůči USA a přerušit útoky na ruské rafinérie, pokud na oplátku dostane střely Patriot, aby se mohla bránit před ruskými útoky.

Zelenskyj si v srpnu CNN postěžoval, že Ukrajině zbylo už jen deset střel Patriot. O měsíc později prohlásil, že Kyjev dostane od USA licenci na výrobu těchto střel. To se ale až dosud nestalo, uvedl server RBK-Ukrajina. Dodal, že podle Zelenského se daří získávat střely po jedné, po dvou přímo od vůdců evropských zemí, ale jedině USA by mohly Ukrajině v tomto směru poskytnout pomoc ve větším rozsahu.

Ruský plán zkázy

Ruská federace podle plánu, o němž informoval NYT před dvěma týdny, odhaduje, že přibližně 70 balistických raket, 720 dronů dlouhého doletu a 150 řízených leteckých bomb pomůže odříznout Kyjev, Charkov a Oděsu od vody, světla a tepla. Podle analýzy dat ukrajinského letectva to přibližně odpovídá počtu balistických raket a bezpilotních letounů, které v průměru každý měsíc proráží ukrajinským systémem protivzdušné obrany.

Pokud bude cíl úspěšný, Kyjev, Charkov a Oděsa přijdou o 90 procent svých kapacit v oblasti dodávek elektrické energie a také tepla. Dojít má rovněž k vážnému narušení vodovodních a kanalizačních systémů.

Mezi prioritní cíle Ruské federace údajně patří deset velkých vodních elektráren, které se nacházejí převážně na řekách Dněpr a Dněstr, a také vyřazení tří jaderných elektráren – Južnoukrajinské, Rivnenské a Chmelnickyj. Celkem dokument identifikuje 60 klíčových cílů.

Rusové chtějí zničit i tepelné elektrárny, rozvodny, teplárny, čističky odpadních vod, čerpací stanice a další státní a obecní zařízení, na kterých je místní obyvatelstvo závislé.

Válka na Ukrajině

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