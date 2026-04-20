Ukrajinci zničili Rusům dvě výsadkové lodě za miliardy, ukázali video

Autor: ,
  11:10
Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) oznámila, že v noci na neděli na anektovaném Krymu zasáhla dvě velké ruské výsadkové lodě a radar. Ruské armádě tak údajně způsobila škodu ve výši asi 155 milionů dolarů (3,2 miliardy korun). Moskva se k tvrzení ukrajinské strany nevyjádřila.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Útok obě plavidla, která Rusko podle HUR využívalo ve válce proti Ukrajině, vyřadil z provozu. Nacházela se v Sevastopolském zálivu.

Ukrajinské zpravodajské síly vyřadily ruskou špionážní loď v hodnotě 60 milionů dolarů.
Zasažený křižník Moskva na snímku z 18. dubna 2022
Ukrajinské jednotky zneškodnily ruskou korvetu.
Korveta ruského námořnictva Askold během slavnostního spuštění na vodu v loděnici pojmenované po B.E. Butomovi v černomořském přístavu Kerč (21. září 2021)
34 fotografií

HUR zasáhla plavidlo Jamal z třídy výsadkových lodí vyráběných do roku 1991 v loděnicích v polském Gdaňsku. Může převážet až 500 tun nákladu a výsadkáře. Její cena se odhaduje na 80 milionů dolarů.

Druhým zasaženým plavidlem je Nikolaj Filčenkov. Tento typ výsadkových lodí vyráběla do roku 1977 loděnice v Kaliningradu. Pojme 1000 tun nákladu, což jí umožňuje převážet desítky kusů vojenské techniky a početný výsadkářský kontingent. Má hodnotu asi 70 milionů dolarů.

PŘEHLEDNĚ: Zásah, potopeno. Seznam zničených ruských lodí je delší a delší

Cenu zničeného radarového systému HUR odhadla na pět milionů dolarů.

Největším ukrajinským úspěchem během útoků proti plavidlům ruské Černomořské flotily bylo potopení křižníku Moskva v dubnu 2022. Vlajkovou loď flotily, na které bylo podle odhadů médií 500 lidí, zasáhla ukrajinská protilodní střela Neptun. Křižník Moskva se stal s délkou přes 186 metrů největší zničenou válečnou lodí při bojové akci od konce druhé světové války a největší ruskou válečnou lodí zničenou nepřítelem od roku 1941.

Ukrajinci zasáhli Rusku loď za miliardu, podobných má jen několik

Rusko poloostrov Krym Ukrajině zabralo na jaře 2014. V únoru 2022 pak zahájilo celoplošnou invazi do sousední země.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Exposlanec Feri znovu u soudu. Oběť vypovídala, jak si bez souhlasu sundal kondom

Soud projednal případ bývalého poslance Dominika Feriho obžalovaného z dalšího...

V pondělí pokračuje soud s bývalým poslancem TOP 09 Dominikem Ferim. Ten je obžalován ze znásilnění, ke kterému údajně došlo někdy během roku 2015. Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která...

20. dubna 2026  9:45,  aktualizováno  11:45

Vláda projedná novelu stavebního zákona po potížích s digitalizací

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.a vicepremiér Karel Havlíček...

Vláda projedná novelu stavebního zákona, kterou předložila jako poslanecký návrh ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Počítá s prodloužením přechodného období, v němž nebude povinné...

20. dubna 2026  5:15,  aktualizováno  11:39

Japonsko po silném zemětřesení zasáhla vlna tsunami. Chvělo se i Tokio

Přímý přenos
Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varovaly před vlnou tsunami. (20....

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,5, uvedly úřady. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovou vlnou tsunami. Nejvážněji bylo zatím...

20. dubna 2026  10:18,  aktualizováno  11:34

Bude to největší koaliční střet, řekl Turek k přípravě rozpočtu na příští rok

Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat...

„Zatím jsou tři varianty,“ řekl k přípravě státního rozpočtu na příští rok vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek, poslanec za Motoristy sobě a jejich čestný prezident....

20. dubna 2026  11:24

Zloděj se podhrabal do kolárny. Chtěl jsem tam jen přespat, lhal potom policii

Důkaz, jak se zloděj dostal do kolárny v Orlové. Pohrabal se. (20. dubna 2026)

Poměrně hodně úsilí vyvinul mladý muž v Orlové na Karvinsku, aby vnikl vniknutí do uzamčené kolárny. Když to nešlo jinak, tak se podkopal. Jenže pak policistům tvrdil, že uvnitř chtěl jen přespat. Se...

20. dubna 2026  11:20

Václav Moravec udělal další krok k vlastnímu pořadu, založil firmu na podcasty

Moderátor Václav Moravec

Václav Moravec se přiblížil ke vzniku vlastního pořadu. Obchodní rejstřík 30. března zapsal společnost Moravec Media, jejímž jediným majitelem a jednatelem je právě Moravec, informuje server Médiář....

20. dubna 2026  11:20

Ukrajinci zničili Rusům dvě výsadkové lodě za miliardy, ukázali video

Ukrajinské síly zasáhly na Krymu ruské lodě a radar

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) oznámila, že v noci na neděli na anektovaném Krymu zasáhla dvě velké ruské výsadkové lodě a radar. Ruské armádě tak údajně způsobila škodu ve výši asi 155 milionů...

20. dubna 2026  11:10

Zemřel Patrick Muldoon. Hrál v Melrose Place, Tak jde čas i Hvězdné pěchotě

Patrick Muldoon v seriálu Melrose Place

Ve věku 57 let zemřel americký herec Patrick Muldoon, který se proslavil v seriálech Tak jde čas, Melrose Place nebo akčním filmu Hvězdná pěchota. Podle serveru Deadline zemřel herec v neděli ráno...

20. dubna 2026

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Chodci, cyklisté, tramvaje, autobusy. Dvorecký most už je v plné permanenci....

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

20. dubna 2026  10:50

Meopta obnovila provoz. Navzdory požáru zruší podnikovou jednotku hasičů

V pátek 17. dubna byli v Meoptě stále přítomní hasiči, kteří došetřovali požár...

Přerovský podnik Meopta v pondělí obnovil výrobu optických produktů pro průmyslové, vojenské a spotřební použití, kterou musel omezit po čtvrtečním požáru rozvodny zásobující areál elektřinou. Ten...

20. dubna 2026  10:45

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahují u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

20. dubna 2026  7:39,  aktualizováno  10:41

Izraelský voják v Libanonu rozmlátil sochu Ježíše, armáda čin potvrdila

Izraelští vojáci stojí vedle vozidel Humvee při hlídce podél hranice s jižním...

Na sociálních sítích se o víkendu objevila fotografie muže v uniformě, který ničí sochu Ježíše Krista v jižním Libanonu. Šlo o izraelského vojáka, potvrdila v pondělí izraelská armáda. Podle agentury...

20. dubna 2026  10:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.