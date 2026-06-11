Ukrajinci zničili mosty na Krymu. Dnes benzin nebude, hlásí v Sevastopolu

Moskvou dosazený gubernátor okupované části Chersonské oblasti Vladimir Saldo na síti Telegram informoval, že ukrajinské drony v noci útočily na mosty v regionu, mimo jiné na ty přes Severokrymský kanál u obcí Myrne a Preobraženka.
Poškozeny byly i mosty na Krymu, mimo jiné na silnici mezi obcí Perekop a městem Armjansk.
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Ruská média ohlásila exploze v Sevastopolu. Tamní gubernátor Razvožajev informoval motoristy, že je dnes zbytečné zajíždět k čerpacím stanicím, neboť zůstávají bez pohonných hmot. Uvedl, že řidičům cisteren se v noci nepodařilo dojet do města.
Ruské ministerstvo obrany ráno sdělilo, že ruské systémy protivzdušné obrany zachytily 330 ukrajinských dronů nad Brjanskou, Kurskou, Belgorodskou či Moskevskou oblastí, nad Krasnodarským krajem nebo nad Krymem, Černým i Azovským mořem.
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Ukrajinské letectvo uvedlo, že ruské síly v noci vyslaly na Ukrajinu dvě balistické střely Iskander a 221 dronů různých typů. Vzdušné obraně se podařilo 195 bezpilotních strojů sestřelit, případně radioelektronickým bojem neutralizovat. Na devíti místech zaznamenala Ruskem napadená země dopady střel i dronů, na dalších osmi místech pak dopadly trosky sestřelených bezpilotních strojů.
V obci Znob-Novhorodske v Sumské oblasti jeden z dronů zasáhl dům, ve kterém zahynula 67letá žena. V domě byla i dvě její vnoučata, která utrpěla zranění a skončila v nemocnici.
V Konotopu rovněž v Sumské oblasti ruský útok poničil rozvod plynu. Při útoku utrpěla zranění 42letá žena, kterou zasáhl šrapnel do nohy. Radnice Konotopu sdělila, že po úderech je město bez dodávek elektřiny i vody.