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Ukrajinci zasáhli ruskou továrnu na součástky pro rakety, udeřili i v Moskvě

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  13:34
Ukrajinci zasáhli továrnu na výrobu elektroniky pro ruské rakety ve Voroněžské...

Ukrajinci zasáhli továrnu na výrobu elektroniky pro ruské rakety ve Voroněžské oblasti. (22. června 2026) | foto: Reuters

Ukrajinci zasáhli továrnu na výrobu elektroniky pro ruské rakety ve Voroněžské...
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
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Při vzdušném útoku na ruskou Voroněžskou oblast byl poškozen výrobní podnik a tři lidé utrpěli zranění, uvedl gubernátor regionu Alexandr Gusev. Ukrajinský generální štáb oznámil zásah továrny na výrobu elektroniky pro ruské rakety v tomto regionu. Informoval také o zásahu satelitního komunikačního střediska Dubna v Moskevské oblasti.

„U objektu je pozorován rozsáhlý kouř. Ztráty nepřítele se upřesňují,“ napsalo k útoku na středisko Dubna velení ukrajinské armády, které ve stejné zprávě ohlásilo také další zásahy cílů na ruském i okupovaném území. Ruská armáda ani regionální úřady se k této informaci nevyjádřily, uvedla ruská služba BBC.

Gubernátor Gusev informoval o poškození výrobních zařízení blíže neupřesněného podniku během vzdušného útoku ve Voroněžské oblasti. Soudě podle záběrů zveřejněných na monitorovacích telegramových kanálech byl cílem útoku Voroněžský závod na výrobu polovodičových součástek, který mimo jiné vyrábí elektroniku pro rakety Iskander nebo systémy protivzdušné obrany Pancir-S1, píše BBC.

Ukrajinský generální štáb později uvedl, že ukrajinská armáda raketami zasáhla továrnu na výrobu elektroniky pro ruské střely Iskander a Ch-101 ve Voroněži. „Tento podnik je kriticky důležitým prvkem ruského vojensko-průmyslového komplexu,“ uvedlo velení ukrajinských ozbrojených sil.

Ukrajinci zaútočili na obří ruskou rafinerii na Sibiři, dva tisíce kilometrů od hranic

Dmitrij Muljajev, gubernátor Tulské oblasti ležící jižně od Moskvy, informoval, že ukrajinský dron zasáhl panelový dům ve městě Ščokino. Obyvatele objektu záchranáři evakuovali a nikomu se nic nestalo.

Nad ránem byla na půldruhé hodiny zavřená čtyři letiště v Moskvě. Starosta ruské metropole Sergej Sobjanin od rána na svém telegramovém účtu informoval o zneškodňování ukrajinských dronů. Dopoledne oznámil sestřelení 84 bezpilotních letounů mířících na metropoli za poslední den. Tyto útoky si podle něj nevyžádaly škody ani zraněné.

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Minulý čtvrtek ráno Ukrajina podnikla zřejmě nejrozsáhlejší dronový útok na Moskvu od začátku války, kterou Rusko rozpoutalo na rozkaz prezidenta Vladimira Putina. Ukrajinské drony zasáhly například rafinerii zásobující ruskou metropoli pohonnými hmotami. Ukrajinský útok tento podnik poškodil také v první polovině minulého týdne.

Ukrajina v poslední době zintenzivnila útoky proti Rusku, které své údery na ukrajinské vnitrozemí podniká prakticky každý den.

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