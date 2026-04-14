Analytici tvrdí, že Ukrajinci vyřazená kapacita na výrobu amoniaku, který je základní surovinou pro produkci kyseliny dusičné, jež se dále používá k výrobě výbušnin, odpovídá zhruba 6 procentům celkové ruské produkce.
Pondělní zásah dle portálů Kyiv Post a Ukrajinska pravda potvrdil Robert Brovdi, který velí Silám bezpilotních systémů Ukrajiny. „Doručili jsme domácí velikonoční vajíčka gigantovi, který ročně produkuje statisíce tun amoniaku, dusičnanů a kyseliny dusičné. Tyto produkty slouží jako suroviny pro výrobu TNT, hexogenu a dalších složek používaných při výrobě výbušnin,“ sdělil s odkazem na nedávné Velikonoce.
V tomto kontextu lze dodat, že Rusko a Ukrajina se právě u příležitosti pravoslavných Velikonoc dohodly na příměří vyhlášeném na 32 hodin, a to od sobotních 16:00 (15:00 SELČ) do nedělní půlnoci (23:00 SELČ) minulý týden. Oba státy se však obvinily z porušení v tisícovkách případů.
|
O pondělním útoku na závod Apatit, který je součástí ruského holdingu PhosAgro, informoval i Georgij Filimonov. Jde o gubernátora Volgogradské oblasti, kde se Čerepovec nachází. Filimonov nicméně tvrdil, že Rusové vše úspěšně vyřešili, ještě před příletem dronů do areálu.
„Na základě informací od ruského ministerstva obrany bylo u průmyslového areálu v Čerepovci sestřeleno 13 bezpilotních letounů. Na místě dopadu trosek pracují záchranáři,“ psal na sociální síť Telegram.
Právě na sociálních sítích se nicméně objevila videa natočená tamními obyvateli, která ukazují požár uvnitř areálu chemického giganta. Zásah drony potvrdil třeba i ukrajinský OSINT projekt KoberBorošno zaměřený na získávání informací z veřejně dostupných zdrojů. Ukrajinci podle něj měli vyřadit z provozu dvě ze tří budov, ve kterých je infrastruktura na výrobu již zmiňovaného amoniaku.
Ukrajinci na závod v Čerepovci přitom zaútočili už letos v březnu, tehdy však akce dopadla neúspěšně. Samotný Apatit je dle televize Vot Tak největším závodem na výrobu fosforečných hnojiv v Evropě. Vyrábí tam také kyselinu fosforečnou a sírovou, amoniak a dusičnan amonný. Značnou část produkce Rusové exportují do zahraničí, mnohé produkty však mají své využití i v ruském vojenském průmyslu.