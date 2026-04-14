Ukrajinci zasáhli ruského chemického giganta na výrobu hnojiv. Slouží i armádě

Autor:
  11:11
Ukrajinské drony v ruském Čerepovci zasáhly největší závod v Evropě na výrobu fosforečných hnojiv. Díky produkci amoniaku, a dalších pro výrobu výbušnin podstatných chemikálií, je podnik zvaný Apatit dle analytiků rovněž důležitou součástí ruského vojenského průmyslu. Čerepovec leží více než 800 kilometrů od ukrajinských hranic.

Analytici tvrdí, že Ukrajinci vyřazená kapacita na výrobu amoniaku, který je základní surovinou pro produkci kyseliny dusičné, jež se dále používá k výrobě výbušnin, odpovídá zhruba 6 procentům celkové ruské produkce.

Pondělní zásah dle portálů Kyiv Post a Ukrajinska pravda potvrdil Robert Brovdi, který velí Silám bezpilotních systémů Ukrajiny. „Doručili jsme domácí velikonoční vajíčka gigantovi, který ročně produkuje statisíce tun amoniaku, dusičnanů a kyseliny dusičné. Tyto produkty slouží jako suroviny pro výrobu TNT, hexogenu a dalších složek používaných při výrobě výbušnin,“ sdělil s odkazem na nedávné Velikonoce.

V tomto kontextu lze dodat, že Rusko a Ukrajina se právě u příležitosti pravoslavných Velikonoc dohodly na příměří vyhlášeném na 32 hodin, a to od sobotních 16:00 (15:00 SELČ) do nedělní půlnoci (23:00 SELČ) minulý týden. Oba státy se však obvinily z porušení v tisícovkách případů.

Rusové během příměří omylem zabili vlastní lidi, tvrdí Ukrajinci. Ukázali i video

O pondělním útoku na závod Apatit, který je součástí ruského holdingu PhosAgro, informoval i Georgij Filimonov. Jde o gubernátora Volgogradské oblasti, kde se Čerepovec nachází. Filimonov nicméně tvrdil, že Rusové vše úspěšně vyřešili, ještě před příletem dronů do areálu.

„Na základě informací od ruského ministerstva obrany bylo u průmyslového areálu v Čerepovci sestřeleno 13 bezpilotních letounů. Na místě dopadu trosek pracují záchranáři,“ psal na sociální síť Telegram.

Právě na sociálních sítích se nicméně objevila videa natočená tamními obyvateli, která ukazují požár uvnitř areálu chemického giganta. Zásah drony potvrdil třeba i ukrajinský OSINT projekt KoberBorošno zaměřený na získávání informací z veřejně dostupných zdrojů. Ukrajinci podle něj měli vyřadit z provozu dvě ze tří budov, ve kterých je infrastruktura na výrobu již zmiňovaného amoniaku.

Rehabilitační centrum pro lidi s mentálním postižením na východě Kyjeva dostalo elektrocentrálu ze sbírky české iniciativy Dárek pro Putina. (11. března 2026)
Následky ruského dronového útoku na Lvov, kde poničily i kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO. (24. března 2026)
Doněcká oblast. Dostat se na pozici znamená překonat jarní blátivé cesty. (9. března 2026)
Z bytového domu ve Lvově stoupá kouř poté, co ho zasáhl ruský dron. (24. března 2026)
78 fotografií

Ukrajinci na závod v Čerepovci přitom zaútočili už letos v březnu, tehdy však akce dopadla neúspěšně. Samotný Apatit je dle televize Vot Tak největším závodem na výrobu fosforečných hnojiv v Evropě. Vyrábí tam také kyselinu fosforečnou a sírovou, amoniak a dusičnan amonný. Značnou část produkce Rusové exportují do zahraničí, mnohé produkty však mají své využití i v ruském vojenském průmyslu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

Autem úmyslně srazil soka v lásce, podezřívá policie muže z pokusu o vraždu

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Kriminalisté z Chebu se od víkendu zabývají pokusem o vraždu. Třiatřicetiletý muž tam podle dosavadních zjištění schválně najel autem do stejně starého bývalého přítele své družky, která s ním jela...

14. dubna 2026  11:34

Ministr Zůna musí kvůli umlčování prezidenta Pavla skončit, míní šéf TOP 09

Přímý přenos
Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (24. března 2026)

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil za nepřijatelné, aby byl vrchní velitel ozbrojených si, prezident Petr Pavel, v armádním podcast umlčován. Havel na tiskové konferenci TOP 09 řekl, že jeho...

14. dubna 2026  11:30

„Koupu se nerad.“ Pospíšil u soudu s Dozimetrem popisuje italskou schůzku s Redlem

U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr svědčil bývalý náměstek...

U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr svědčí bývalý náměstek pražského primátora a současný poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). „Padni komu padni,“ řekl novinářům při příchodu. Soudce Jakub...

14. dubna 2026,  aktualizováno  11:22

Trumpovi se postavila už i Meloniová. Útok na papeže ji přivedl do úzkých

Americký prezident Donald Trump v Egyptě na summitu o ukončení války v Gaze s...

Italská premiérka Giorgia Meloniová vzácně zkritizovala amerického prezidenta Donalda Trumpa za jeho útok na papeže Lva XIV. Incident ukazuje, že šéf Bílého domu se pro svou věrnou spojenkyni stává v...

14. dubna 2026  11:21

Schillerová hájí regulaci cen u paliv. Socialistické experimenty, oponuje Jakob

Přímý přenos
Ve Sněmovně pokračuje druhá schůze, během níž by poslanci měli potvrdit...

Poslanci rozpočtového výboru zrychleně ve stavu legislativní nouze jednají o návrhu zákona, který by vládě Andreje Babiše umožnil regulovat ceny nafty a benzinu nařízením kabinetu. „Nemám informaci,...

14. dubna 2026  5:55,  aktualizováno  11:20

Ukrajinci zasáhli ruského chemického giganta na výrobu hnojiv. Slouží i armádě

Ukrajinský útok na chemického giganta v Čerepovci (duben 2026)

Ukrajinské drony v ruském Čerepovci zasáhly největší závod v Evropě na výrobu fosforečných hnojiv. Díky produkci amoniaku, a dalších pro výrobu výbušnin podstatných chemikálií, je podnik zvaný Apatit...

14. dubna 2026  11:11

„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestují proti sjezdu sudetských Němců

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...

Víc než stovka lidí přišla v úterý protestovat na brněnskou radnici proti sjezdu sudetských Němců, který se má ve městě uskutečnit v květnu. Odpůrci akce převážně v důchodovém věku přinesli...

14. dubna 2026  9:50,  aktualizováno  11:02

Děravá Trumpova blokáda. Hormuzským průlivem se prosmýkl čínský tanker

Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 12. dubna 2026

Blokáda Hormuzského průlivu oznámená Spojenými státy není úplně nepropustná. Čínský tanker, na který USA v minulosti uvalily sankce, v úterý průlivem bez problémů proplul, ukazují údaje o lodní...

14. dubna 2026  10:57

ANALÝZA: Sezame, otevři se! Trump nemá jinou možnost než odemknout Hormuz

Premium
Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Amerika v pondělí zablokovala Hormuzský průliv, aby dosáhla jeho otevření. To zní, jako kdyby konflikt řídil generál Woody Allen. Někdy války samospádem událostí potvrzují svoji absurdnost, ale tohle...

14. dubna 2026  10:55

V Černobylu hrozí zřícení vnitřního pláště, varuje Greenpeace před katastrofou

Kryt bývalé jaderné elektrárny v Černobylu zasáhl 13. února večer ruský dron,...

Ekologická organizace Greenpeace varovala před možným nekontrolovaným zhroucením vnitřního radiačního pláště v bývalé jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině. Mohlo by podle ní zvýšit riziko úniku...

14. dubna 2026  10:37

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Matka nevidí, že je nebezpečný. Žák, který hrozil pistolí, bude v ústavu, řekl ÚS

Policisté zasahovali u základní školy v Rudolfově.

Jihočeský soud neporušil základní práva chlapce, jehož po neúspěšném pokusu o střelbu na základní škole v Rudolfově u Českých Budějovic poslal do ústavní výchovy. Stížnost, kterou chlapcovým jménem...

14. dubna 2026  10:31

Hodnota OpenAI je nižší, než společnost uvádí. Skupinu kritizují její investoři

Logo OpenAI

Někteří investoři americké společnosti OpenAI zpochybňují její ohodnocení na 852 miliard dolarů (17,6 bilionu korun). Skupina se začíná více zaměřovat na segment firemních zákazníků, kde podle...

14. dubna 2026  10:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.