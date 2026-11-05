Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža informoval, že v noci na šest okresů v tomto regionu skoro dvacetkrát zaútočily ruské drony. V Dnipru je poničená blíže neurčená infrastruktura, rodinný dům, garáže. Tři lidi, kteří utrpěli zranění, záchranáři ošetřili na místě.
Rusko podle ukrajinských vzdušných sil k nočním útokům použilo dvě protilodní střely s plochou dráhou letu a 128 bezpilotních letounů. Protivzdušná obrana zneškodnila 105 dronů. Rusko zasáhlo 18 míst, na devíti dalších se zřítily trosky sestřelených nepilotovaných letounů.
Gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov potvrdil informace ze sociálních sítí, že Rjazaň a další místa v regionu se staly cílem rozsáhlého dronového náletu. „V areálu průmyslových objektů v Rjazani vznikly požáry. Na více místech je poničené elektrické vedení, v části města jsou výpadky proudu,“ popsal gubernátor.
V jedné škole tlaková vlna vyrazila skla v oknech a vyučování bylo dnes odvoláno. V důsledku útoku utrpěl zranění jeden člověk. „Žádám obyvatele, aby pokud možno omezili pohyb po městě,“ napsal Malkov a dodal, že pokud někdo najde trosky dronu, nemá se jich dotýkat a má zavolat na tísňovou linku.
Ruskojazyčný telegramový kanál Astra uvedl, že nad ránem byl v Rjazaňské oblasti vyhlášen letecký poplach a brzy nato lidé začali na sociálních sítích hlásit, že slyší výbuchy, střelbu protivzdušné obrany a hluk letících dronů. Zasažena byla rjazaňská rafinerie, která patří k největším v Rusku a spadá pod koncern Rosněfť. Vyrábí automobilový benzin, naftu, kerosin a další produkty. Paliva z ní míří do Moskvy a do regionů ve středním Rusku, podnik ale také dodává palivo ruskému ministerstvu obrany, píše Astra. Rafinerie se cílem ukrajinského útoku stala už několikrát, naposledy 15. října.
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„Neposlouchají, dokonce Trumpa ignorují.“ Kyjev nám opět ničí rafinerie, zuří Rusko
Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany v Moskvě zneškodnila skoro 500 ukrajinských bezpilotních letounů.
Ukrajina podporovaná Západem se ruské invazi brání od února 2022. Kromě bojů na frontové linii proti sobě obě znepřátelené země podnikají vzdušné údery zasahující cíle hluboko na území nepřítele. Moskva i Kyjev popírají, že by útočily na civilní infrastrukturu, i když zejména hlášení ukrajinských úřadů a informace médií nasvědčují, že opak je pravdou.