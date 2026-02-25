Ukrajinci zasáhli chemičku na západě Ruska, úřady hlásí sedm mrtvých

Nejméně sedm lidí přišlo o život a sedm utrpělo zranění při ruském bombardování a ostřelování obcí na jihovýchodě Ukrajiny, další zahynul na severovýchodě země. Ještě čtyři lidé mohou být pod troskami, oznámily dnes místní úřady. Sedm mrtvých a nejméně deset raněných si pak vyžádal podle ruských vyšetřovatelů nálet ukrajinských dronů na chemičku na západě Ruska.

Čtyři lidé podle záchranářů přišli o život při ruském bombardování vesnice v Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny. „Rusové okolo 22:00 hodin (21:00 SEČ) zahájili nálety na jednu z vesnic v Záporožském okrese. V důsledku byl na jedné adrese zničen obytný dům. Záchranáři z trosek vyprostili těla tří lidí. Na jiném místě byl poškozen dvoupatrový obytný dům. Záchranáři z ruin vyprostili lidské tělo. Zraněno bylo dítě. Blízké budovy byly poškozeny tlakovou vlnou a troskami,“ napsala Státní služba pro mimořádné situace (DSNS) na sociálních sítích.

Další, 61letý muž, byl zabit při ruském ostřelování města Orichiv, které se nachází poblíž fronty, informoval šéf oblastní správy Ivan Fedorov.

Rusové tu přežijí 12 minut. Krvavá bitva u Záporoží může změnit průběh války

V sousední Dněpropetrovské oblasti záchranáři pátrají po čtyřech lidech, kteří mohou být pod troskami domu zasaženého ruskými řízenými leteckými bombami, oznámil šéf oblastní správy Mykola Lukašuk.

Už v úterý ruské bomby zabily 89letou ženu a 71letého muže. Dalších pět lidí bylo zraněno. Ruský dron na jiném místě zranil 61letého muže, dodal Lukašuk. K evakuaci opět vyzval obyvatele obcí, ohrožených ruskými leteckými pumami a drony.

V Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny ruský dron zasáhl auto, na místě zahynul 57letý civilista, uvedl náčelník oblastní správy Oleh Hryhorov.

Ukrajinské síly naopak podle úřadů v Rusku zaútočily na podnik ve městě Dorogovož ve Smolenské oblasti. „Teroristický útok“, podniknutý nejméně 30 drony, si vyžádal sedm mrtvých a deset raněných, oznámil Vyšetřovací výbor Ruska, který sehrává roli federální kriminální ústředny. Gubernátor Vasilij Aljochin původně informoval o čtyřech obětech z řad pracovníků firmy.

Putin obvinil Kyjev z útoků a maření jednání. Budete litovat, varuje i Západ

Chemička Dorogobuž je výrobcem minerálních hnojiv a další průmyslové produkce. Závod vyrábí amoniak, dusičnan amonný a kyselinu dusičnou, poznamenala BBC. Školy ve městě Dorogobuž přešly na dálkovou výuku, mateřské školky byly uzavřeny, oznámil gubernátor, aniž by upřesnil, zda je ve městě v důsledku útoku na chemický závod znečištěné ovzduší.

Rusko proti Ukrajině vyslalo v noci 115 dronů, z nichž se podařilo zneškodnit 95 bezpilotních letounů, informovalo ukrajinské letectvo. Bez dalších podrobností dodalo, že zaznamenalo zásahy 18 dronů na 11 místech. Varovalo, že ruské nálety pokračují.

Ukrajinci zasáhli v hloubi Ruska klíčovou ropnou stanici, místní hlásili řadu výbuchů

Ruská protivzdušná obrana v noci zničila 69 ukrajinských dronů nad ruskými regiony, anektovaným Krymem a nad Černým mořem. Nejvíce dronů – 24 – bylo zničeno nad Brjanskou oblastí na západě Ruska, tři drony pak v okolí Moskvy, tvrdí ruské ministerstvo obrany. O celkovém počtu útočících dronů, ani o případných škodách se nezmínilo.

Ukrajina se brání ruské agresi za podpory Západu pátým rokem.

Ukrajinci zasáhli chemičku na západě Ruska, úřady hlásí sedm mrtvých

Útok na průmyslový podnik ve Smolenské oblasti si vyžádal oběti

Nejméně sedm lidí přišlo o život a sedm utrpělo zranění při ruském bombardování a ostřelování obcí na jihovýchodě Ukrajiny, další zahynul na severovýchodě země. Ještě čtyři lidé mohou být pod...

