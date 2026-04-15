Agentura AFP na začátku dubna s odvoláním na data amerického Institutu pro studium války (ISW) napsala, že ruská armáda od konce roku 2025 zpomaluje svůj postup a v březnu poprvé za dva a půl roku nezaznamenala téměř žádné územní zisky.
Invazní armáda se podle ní v březnu zmocnila 23 kilometrů čtverečních a na některých místech kontrolu nad územím ztratila. Březnový postup Rusů označila za nejmenší od září 2023. V únoru Rusko obsadilo 123 kilometrů čtverečních a v lednu 319 kilometrů čtverečních ukrajinského území.
Ukrajinská armáda ve stejném období podle AFP dosáhla lokálních průlomů na jihovýchodě země, Rusové během února a března přišli o území mezi ukrajinskou Doněckou a Dněpropetrovskou oblastí. Rusko tam na konci ledna okupovalo více než 400 kilometrů čtverečních, přičemž v únoru se tato oblast zmenšila na 200 kilometrů čtverečních a v březnu na 144 kilometrů čtverečních, napsala AFP.
Budoucnost je tady. Poprvé jsme dobyli ruské pozice jen s roboty, hlásí Zelenskyj
ISW připsal zpomalení ruského postupu ukrajinským protiofenzívám, znemožněním přístupu ruské armády ke komunikačnímu systému Starlink a snahám Kremlu omezit přístup k platformě Telegram. Naopak situace nepříznivá pro Kyjev panovala u měst Kramatorsk a Slovjansk v Doněcké oblasti, napsala AFP.
„Ruský agresor utrpěl značné ztráty, ale svých plánů na dobytí Ukrajiny se nevzdává,“ napsal na Telegramu Syrskyj. „Se změnou počasí nepřítel zintenzivnil útočné akce a provádí je prakticky po celé délce 1200 kilometrů dlouhé frontové linie,“ uvedl dále ukrajinský generál a dodal, že „nejžhavějšími“ úseky fronty byly v uplynulém měsíci oblasti kolem měst Oleksandrivka, Pokrovsk, Kosťantynivka a Lyman. K oznámenému osvobození takřka 50 kilometrů čtverečních další podrobnosti neposkytl.
Moskva se k jeho prohlášení nevyjádřila. Ruské ministerstvo obrany oznámilo dobytí vesnice Vovčanski Chutory v ukrajinské Charkovské oblasti, v pátek informovalo o obsazení jedné obce v Sumské a další v Doněcké oblasti. Rusko v současné době okupuje kolem 19 procent ukrajinského území.