Ukrajinci udeřili na datové centrum „ruského Googlu“, weby postihl výpadek

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Telegramový kanál Astra v noci ohlásil, že ve městě Sasovo v Rjazaňské oblasti vypukl požár v komplexu, v němž se nachází i datové centrum Yandexu. V tu dobu ukrajinský kanál Exilenova+ zveřejnil příspěvek, který údajně zachycuje útok na průmyslový areál v Sasovu.
Po útoku byly hlášeny velké problémy s fungováním služeb Yandexu, uvedl také Exilenova+.
Mezi ty nejdůležitější patří internetový vyhledávač. Telegramový kanál Dožď informoval, že po útoku byly nedostupné i některé další weby na ruském internetu. Šlo například o regionální verzi deníku Komsomolskaja Pravda pro Rjazaňskou oblast.
Pavel Malkov, gubernátor Rjazaňské oblasti, která leží jihovýchodně od Moskvy, oznámil, že protivzdušná obrana v noci nad regionem sestřelila dva ukrajinské bezpilotní letouny.
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V okrese Sasovo podle něho „vznikl požár na střeše jednoho podniku a v několika soukromých domech byla rozbita skla“.
O jaký podnik šlo, neupřesnil. Sdělil jen, že podle předběžných informací se nikomu nic nestalo a že na místě pracují záchranné složky.
Astra také informovala, že v noci vznikl požár v rafinerii ve městě Salavat v Baškortské autonomní republice. To, zda hořet začalo v důsledku dronového útoku, ale příspěvek nezmiňuje.
Podnik Gazprom Něftěchim Salavat patří k největším rafinérským a petrochemickým komplexům v Rusku. Nachází se asi 1400 kilometrů od hranic s Ukrajinou a ukrajinské drony na něj v minulosti útočily.
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Ruské ministerstvo obrany ráno podle Rádia Svoboda ohlásilo, že protivzdušná obrana nad různými regiony zneškodnila skoro 400 ukrajinských dronů. Zmiňuje mezi nimi i Rjazaňskou oblast a Baškortskou autonomní republiku.
Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede útočnou válku. Napadená země se brání a podniká odvetné útoky na ruském území.