Byla to napínavá noc. Napřed se objevily jen trhliny, pak se silniční oblouk začal naklánět. A pak se zřítil. Nedělní úder ukrajinských vzdušných dronů na Kerčský most proměnil nejdražší symbol ruské okupace v hromadu zřícené oceli a betonu. Díky dlouho oslabované protivzdušné obraně zasáhly cíl nejméně dva bezpilotní letouny a dokázaly to, o co se Kyjev pokoušel už od výbuchu nákladního automobilu v říjnu 2022.
Zatímco ruské úřady v době, kdy se objevily první praskliny, cenzurovaly záběry z místa a snažily se veřejnost uklidnit, pád silniční části znamená významný obrat v bitvě o Krym.
Zasadili těžký psychologický úder ruské propagandě. Ukázali, že Krym dostal ránu, ze které už možná může vykrvácet.