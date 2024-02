Zatímco příslušníci 110. mechanizované brigády se po dvou letech urputné obrany Avdijivky konečně dočkali rotace, v ukrajinských i západních médiích se začíná pitvat, nakolik bylo stažení z obklíčeného města spořádané a kolik vojáků padlo do zajetí. Podle The New York Times to mohly být stovky lidí, což ukrajinské velení rázně popřelo.

Ukrajinci se nemohou ani spolehnout na to, že Rusy zabrzdí pověstná jarní rasputica.