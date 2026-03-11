Ukrajinci podnikli smrtící útok na západě Ruska. Podíleli jste se, viní Kreml Brity

V západoruském Brjansku střely s plochou dráhou letu Storm Shadow podle ukrajinského generálního štábu v úterý zasáhly závod vyrábějící elektronické součástky pro ruské zbraně. Podle ruských úřadů zemřelo šest lidí a dalších 42 bylo zraněno.
„Odpálení těchto raket nebylo možné bez britských specialistů. Jsme si toho vědomi, dobře to víme a samozřejmě to bereme v úvahu,“ řekl mluvčí Kremlu. Ruská „speciální vojenská operace“ na Ukrajině bude podle Peskova pokračovat právě proto, aby se zabránilo podobným „barbarským činům“.
Ukrajina se již více než čtyři roky brání rozsáhlé ruské invazi. Střely Storm Shadow/SCALP o doletu 250 kilometrů poskytly napadené zemi Británie a Francie. Ukrajina je nejprve používala k útokům na cíle na okupovaných územích a Ruskem anektovaném poloostrově Krym a od roku 2024 jimi útočí také v hloubi ruského území.
Británii, která patří k hlavním podporovatelům Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi, Moskva dlouhodobě vykresluje jako úhlavního nepřítele Ruska. Koncem února ruská rozvědka sdělila, že Británie spolu s Francií plánují předat Ukrajině jadernou zbraň. Vláda v Londýně to označila za nesmysl a snahu ruského prezidenta Vladimira Putina odvést pozornost od jeho „ohavných činů“ na Ukrajině.