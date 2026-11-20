Ruské noční raketové útoky na Kyjev si vyžádaly tři mrtvé, uvedla podle agentur vojenská správa. Podle starosty byly poškozeny tři mosty přes Dněpr.
Svědek agentury Reuters hlásil z Kyjeva asi hodinu po půlnoci tamního času sérii výbuchů. Ruská služba stanice BBC s odvoláním na místní telegramové kanály napsala, že cílem ruských střel se opět staly mosty a energetická zařízení ve městě.
„V Oboloňské čtvrti vypukl v důsledku zásahu úlomkem rakety požár v třípodlažní budově. Na místo míří záchranné složky,“ napsal Kličko na telegramu. „V Holosijivské čtvrti byl zasažen areál infrastrukturního objektu. Podle předběžných informací vypukl požár v kancelářské budově,“ uvedl v dalším příspěvku.
Později Kličko doplnil, že v historické Podilské čtvrti v centru města začala hořet budova v nebytové zástavbě. Zasaženo bylo podle něj také volné prostranství poblíž jednoho z mostů.
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Nejnovější ruský úder na hlavní město Ukrajiny následuje po varování evropských spojenců Kyjeva, kteří na čtvrtečním jednání koalice ochotných v Berlíně varovali před jakýmikoli pokusy o uzavření mírové dohody bez jejich vědomí.
Ještě předtím americký prezident Donald Trump na summitu v čínském Šen-čenu označil ruského vládce Vladimira Putina za svého přítele. Ukrajina se s pomocí Západu pátým rokem brání otevřené ruské invazi rozpoutané z Putinova rozkazu.
Druhý letošní útok na ruskou chemičku
Kyjev ani Moskva se k úderu zatím nevyjádřily. Pokud se zpráva potvrdí, půjde o druhý útok na tento podnik za letošní rok.
Fotografie a videa útoku, které pořídili místní uživatelé sociálních sítí, zveřejnil na telegramu ukrajinský monitorovací kanál exilenova+. Podle telegramového kanálu serveru Astra, jejž ruské úřady označují za „zahraničního agenta“, lokalizace snímků potvrzuje jejich autenticitu.
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Chemička Dorogobuž je výrobcem minerálních hnojiv a další průmyslové produkce. Závod vyrábí dusíkatá hnojiva, čpavek a také dusičnan amonný, který se používá při výrobě výbušnin. Podle kanálu exilenova+ patří do chemického sektoru ruského vojensko-průmyslového komplexu. Ukrajina na tentýž podnik zaútočila už koncem února. Tehdy v závodě vypukl požár, unikl amoniak a zahynulo sedm lidí.
Ukrajina pátým rokem vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle často hluboko na ruském území. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na průmyslové cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.