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Německo přestává chránit Ukrajince v mobilizačním věku, hrozí jim i deportace

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  21:49
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií
Ukrajinští muži, kteří jsou v mobilizačním věku, tedy od 23 do 60 let, a kteří prchají před hrozbou nasazené do bojů proti Rusku, už v Německu nezískají dočasnou ochranu. Dostat ji nově mohou jen pod několika podmínkami – například pokud jsou osvobozeni od vojenské služby. Těm, kteří se v zemi zdržují nelegálně, hrozí deportace.

Toto omezení se podle webu německé rozhlasové stanice Deutsche Welle týká mužů, kteří do Německa přicestovali od 31. července 2026. Německé ministerstvo vnitra listu sdělilo, že právě v ten den vstoupilo v platnost nové příslušné ustanovení Rady EU.

Žena s andělskými křídly v ukrajinských barvách stojí před Starou operou v německém Frankfurtu. Několik tisíc lidí si na shromáždění v centru Frankfurtu připomíná začátek ruské invaze na Ukrajinu. (24. února 2023)
Berlínská Braniborská brána se rozsvítila v ukrajinských barvách na čvrté výročí ruské invaze. (24. února 2026)
Protiválečná demonstrace v Berlíně (5. června 2022)
Proruská demonstrace v německém městě Lahr. Sešli se na ní Rusové žijící v Německu, kteří podporují režim Vladimira Putina. Oficiálně byla akce protestem proti „diskriminaci ruských Němců, za mír a proti válce“. (24. dubna 2022)
Lidé drží fotografie veteránů sovětské Rudé armády před Braniborskou bránou v Berlíně. (9. května 2023)
7 fotografií

Podle něj se dočasná ochrana poskytuje výlučně těm, kteří splnili vojenskou povinnost na Ukrajině. K potvrzení této skutečnosti musí ukrajinští muži předložit důkazy o tom, že opustili Ukrajinu v souladu se zákonem nebo že jsou osvobozeni od vojenské služby, uvedlo německé ministerstvo vnitra.

Novinka se nevztahuje na muže, kteří už před koncem července na území Německa zůstávali. Dočasná ochrana pro ně, stejně jako pro všechny ostatní ukrajinské uprchlíky v Německu, se v souladu s rozhodnutím Rady EU automaticky prodlužuje do března 2028.

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K podobnému kroku se uchyluje také Česká republika. Ochrana má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů, nebo v případě trestního či správního vyhoštění. Museli by o ni pak žádat znovu, což by pro muže z Ukrajiny byla komplikace. Hledělo by se na ně totiž jako na nově příchozí, kteří by museli dokazovat splnění vojenských povinností.

Ukrajinští muži v mobilizačním věku, kteří nemají nárok na dočasnou ochranu, ale chtějí přesto v Německu zůstat, mají možnost podat žádost o azyl. Taková žádost bude individuálně posuzovat Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky, uvedlo podle serveru německé ministerstvo vnitra. „Vojenská povinnost na Ukrajině sama o sobě není důvodem k poskytnutí ochrany podle azylového práva,“ upřesnil úřad v prohlášení.

„Ukrajinští občané, kteří se nelegálně zdržují v Německu, mohou být vyhoštěni, pokud vůči nim existují platné obecné právní důvody pro vyhoštění cizinců,“ dodalo ministerstvo podle DW.

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