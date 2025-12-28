Ukrajinci jsou skeptičtí. V brzký konec války věří jen sedmina, ukázal průzkum

Autor: ,
  22:50
Zatímco vrcholní představitelé Ukrajiny, Ruska nebo Spojených států jednají a hovoří o pokrocích směrem k míru, zůstává většina ukrajinských obyvatel skeptická. V brzké době věří v zastavení bojů jen necelá sedmina respondentů, jak ukázal aktuální průzkum Kyjevského mezinárodního ústavu sociologie (KMIS).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
20 fotografií

KMIS tento měsíc prověřoval náladu v ukrajinské společnosti a zjistil, že jen 14 procent respondentů věří v ukončení války v první polovině roku 2026. Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, nyní se ale výrazně zintenzivnila jednání o možné cestě k míru, které vedou Spojené státy pod patronací prezidenta Donalda Trumpa.

První návrhy amerického mírového plánu označovali kritici za příliš proruské. Následné úpravy ale mají několik sporných částí, zejména otázku územních ústupků, které Rusko od Ukrajiny požaduje. Moskva mimo jiné chce, aby se Ukrajina vzdala celého Donbasu včetně těch částí, které ruská armáda dosud nedokázala dobýt.

Trump označil schůzku se Zelenským za báječnou. Jsme blíž míru, věří

Podle KMIS je ale 75 procent účastníků ankety proti takovému mírovému plánu, který by odrážel ruské požadavky. Mnozí Ukrajinci jsou navíc přesvědčeni, že Rusko odmítne jakoukoli dohodu, která by byla pro Ukrajinu příznivá či dokonce přijatelná. Kyjev věří, že Rusko se připravuje na dlouhou válku a nemá v úmyslu boje zastavit, dokud jeho požadavky nebudou splněny.

Moskva opakovaně hovoří o tom, že válku, kterou označuje za speciální vojenskou operaci, je možné ukončit jen tehdy, pokud se vyřeší takzvané základní příčiny konfliktu. Rusko za tyto příčiny označuje zejména ambice Ukrajiny vstoupit do NATO či svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče před téměř 12 lety.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Trump označil schůzku se Zelenským za báječnou. Jsme blíž míru, věří

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Možná mírová dohoda se podle prezidenta Spojených států Donalda Trumpa výrazně přiblížila. Oznámil to po ostře sledované schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským ve floridském...

28. prosince 2025  17:31,  aktualizováno  23:18

Ukrajinci jsou skeptičtí. V brzký konec války věří jen sedmina, ukázal průzkum

Ukrajinská vlajka.

Zatímco vrcholní představitelé Ukrajiny, Ruska nebo Spojených států jednají a hovoří o pokrocích směrem k míru, zůstává většina ukrajinských obyvatel skeptická. V brzké době věří v zastavení bojů jen...

28. prosince 2025  22:50

V Sýrii protestovaly tisíce alavitů, žádají federalismus. Policie zabila dva lidi

V Sýrii vypukly protesty alavitů. (28. prosince 2025)

V několika syrských městech v neděli vyšly do ulic tisíce příslušníků alavitské menšiny poté, co při pátečním teroristickém útoku na alavitskou mešitu ve městě Homs zahynulo osm lidí. Protestující se...

28. prosince 2025  17:07,  aktualizováno  22:09

Běsnění v Surinamu. Muž ubodal devět lidí, z toho čtyři vlastní děti

ilustrační snímek

V jihoamerickém Surinamu ve městě Richelieu došlo v noci na neděli k několikanásobné vraždě. Muž tam nožem zabil devět lidí včetně pěti dětí. Z toho byly čtyři děti jeho vlastní. Později se pokusil...

28. prosince 2025  19:25,  aktualizováno  20:54

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích. Muž na místě vyhrožoval střelbou

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval...

Policisté vpodvečer zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Žádné nebezpečí už podle policie nehrozí.

28. prosince 2025  19:19,  aktualizováno  20:53

Indicie naznačují, že Vémola prodává v bazaru své luxusní auto. Nadělil si jej nedávno

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola se po obvinění z organizované drogové činnosti...

Zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola se po zatčení a obvinění z organizované drogové činnosti pravděpodobně pokouší zbavit svého luxusního auta Lamborghini Huracán. Nápadně podobný stroj tomu, který...

28. prosince 2025  20:26

Hudbu k Ledovému království jsem nechtěl prvoplánově dětskou, přiznává skladatel

Premium
Christophe Beck na světové premiéře filmu „Ledové království 2“ v divadle Dolby...

Skládal hudbu k Ledovému království, Pařbě ve Vegas, a podepsal se i pod hudební doprovod k snímkům od Marvel. Filmová hudba je podle něj tmelem emocí a nesmí být příliš okatá. „Když už scéna bez...

28. prosince 2025

Člověče, nezlob se jako zbraň v boji s demencí. Odbornice radí, jak prožít zdravé stáří

Premium
Renata Prokešová Bradáčová

Renata Prokešová Bradáčová se dlouhodobě věnuje boji s demencí seniorů. Nástupu příznaků se snaží bránit i hrou. Buďte v kontaktu s lidmi, neseďte doma u televize, to je mor, říká v rozhovoru pro...

28. prosince 2025

O myších, minách a vodě z ubrousků. Dva Ukrajinci přežili skoro půl roku v krytu

Premium
Návrat domů. Oleksandr Aliksijenko a Oleksandr Tišajev pocházejí z Žytomyrské...

Každý si nesl deset klobás, dvě kila sladkostí, balík vody, zbraně, munici, granáty. Ukrajinští vojáci Oleksandr Aliksijenko a Oleksandr Tišajev počítali, že stráví sami dva v pozici úplně vpředu...

28. prosince 2025

Jako nadšenec začínal v garáži, nakonec postavil úspěšný letecký simulátor

Vojtěch Kuchař, spolumajitel brněnské firmy Buď pilot, začal stavět svůj první...

Vojtěch Kuchař chtěl být pilotem, se svým koníčkem ale začínal v garáži. Nakonec postavil populární letecký simulátor. „První kokpit jsme začali stavět ze dřeva,“ popisuje ve videorozhovoru pro...

28. prosince 2025  18:30

U Úlibic na Jičínsku utrpělo při srážce aut zranění osm lidí, jeden vážná

Při srážce tří osobních aut u Úlibic na Jičínsku na silnici I/16 se zranilo osm...

Při srážce tří osobních aut u Úlibic na Jičínsku na silnici I/16 se v neděli odpoledne zranilo osm lidí, z toho jedna osoba utrpěla zranění vážná. K vyproštění museli hasiči použít hydraulické...

28. prosince 2025  18:24

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, jeden člověk zemřel

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je...

Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se v neděli odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto. Spolujezdec z osobního auta zraněním podlehl, řidičku s vážným zraněním přepravil do nemocnice...

28. prosince 2025  15:13,  aktualizováno  17:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.