Ukrajinci mrznou. Kvůli ruským útokům na elektrárny je trápí omrzliny a podchlazení

Za poslední měsíc vyhledalo na Ukrajině kvůli omrzlinám a podchlazení neodkladnou lékařskou pomoc 1103 lidí, většinu z nich zdravotníci hospitalizovali. Na facebooku to ve středu uvedlo ukrajinské ministerstvo zdravotnictví, které nejvíce hospitalizací v této souvislosti eviduje během uplynulé neděle, kdy v nemocnicích skončilo 85 lidí.

Ministerstvo neuvedlo, za jakých okolností se tito lidé podchladili nebo přišli k omrzlinám. V současné době zůstává situace týkající se podchlazení a omrzlin pod kontrolou, dodal resort, který dále ve své zprávě lidem radí, jak tyto stavy rozpoznat a poskytnout postiženému pomoc, než dorazí zdravotníci.

Lidé kráčí po ulici v mrazivém zimním dni v Kyjevě na Ukrajině. (16. ledna 2026)
Sníh zakrývá pravoslavný klášter v Kyjevě na Ukrajině. (14. ledna 2026)
Žena kráčí po zasněžené ulici v mrazivém zimním ránu v Kyjevě. (15. ledna 2026)
Stav v Kyjevě, který poskytly záchranné služby obyvatelům, aby se mohli zahřát v čtvrti, kde jsou byty bez topení při teplotách pod bodem mrazu. (13. ledna 2026)
Ukrajina se brání ruské agresi a Moskva od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Rusko tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, podle mnohých ale také chce zlomit morálku obyvatel napadené země, kteří se v silných mrazech musí vypořádat s přerušováním dodávek elektřiny, tepla a vody.

V kolabujícím Kyjevě je bez proudu milion domácností, 600 tisíc lidí z města uprchlo

Teploty v uplynulých dnech na Ukrajině klesaly až k minus 20 stupňům Celsia a tisíce výškových obytných domů byly přitom kvůli ruským útokům bez dodávek tepla.

Ukrajinská média přitom popsala, jak se Ukrajinci s obtížnými podmínkami v mrazivém počasí vyrovnávají. Například si podle nich staví ve svých bytech bunkry z matrací, používají starobylé topení a ohřát se mohou v takzvaných stanicích nezlomnosti, kde si mohou i dobít elektronická zařízení a občerstvit se. Podniky výpadky proudu ze sítě nahrazují generátory.

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Senátorka žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině, kde mohou zachránit životy

Místopředsedkyně Senátu za KDU-ČSL Jitka Seitlová při jednání horní komory...

Senátoři jednali o dalším působení Česka v koalici ochotných, která zajišťuje dodávky munice pro Ukrajinu napadenou vojsky ruského diktátora Vladimira Putina. Horní parlamentní komora podle přijatého...

Trump vychválil stav USA a sepsul Evropu. Grónsko chce koupit, vyloučil použití síly

Prezident Donald Trump hovoří během 56. výročního zasedání Světového...

Prezident Spojených států Donald Trump ve středu se zpožděním kvůli problémům s letadlem přiletěl do Curychu ve Švýcarsku a zamířil do Davosu. Tam nyní pronáší projev na výročním zasedání Světového...

VIDEO: Děti hazardovaly na okraji tajícího ledu

Nechoďte na led, varují strážníci z Kralup

Riskování na nejistých ledových plochách je v současném počasí poměrně běžné, jak se přesvědčili i městští policisté v Kralupech nad Vltavou. Ti v pondělí vyjížděli ke skupince dětí, která testovala...

K tisícům rozházeným po Chomutově se majitel nehlásí. Čekal by ho přísný výslech

Peníze nalezené v Chomutově (16. ledna 2025)

O desítky tisíc korun, které minulý týden našla nálezkyně na ulici v Chomutově a odevzdala je strážníkům, se stále nikdo nehlásí. Peníze jsou momentálně uloženy v pokladně ztrát a nálezů na...

RECENZE: Proč vznikla komedie Šviháci? Aby Piešťany dostaly reklamu jak hrom

Z natáčení filmu Šviháci, zleva Emanuel Bugala a Martin Pechlát

Což o to, v Piešťanech je hezky. Ale to ještě není důvod trpět sto minut u česko-slovenské novinky kin jménem Šviháci, která se školácky snaží opisovat komedie Marie Poledňákové za pomoci hostujících...

Opozice se spojila na podporu Grónska. Chybí jí jasný postoj české vlády

Předsedové opozičních stran zleva Marek Výborný (KDU-ČSL), Vít Rakušan (SPOLU),...

Opoziční strany spojily síly na podporu Grónska a evropských spojenců v NATO. Největší ostrov světa je autonomní součástí Dánska, ale pro USA ho chce získat prezident Donald Trump, a to i hrozbou...

Glóby jdou po Babišově výroku na dračku. Zájem o ně vzrostl o stovky procent

Glóby se cenově pohybují ve stovkách korun, ty větší mohou stát i 2 500 korun....

Glóby se v posledních dnech staly nečekaným hitem českého internetu. Po výroku expremiéra Andreje Babiše o tom, že si pořídil glóbus za 15 tisíc korun, aby přesně věděl, kde leží Grónsko, začali lidé...

Kriminalita v Česku meziročně klesla. Ubylo vražd, vzrostly mravnostní činy

Ředitelství dopravní policie na tiskové konferenci vyhodnocovalo dopravní...

Policie v loňském roce zaznamenala 170 051 trestných činů. Meziročně jejich počet klesl o 1,9 procenta. O rok dříve policisté registrovali o 3 271 skutků více. Policie spolu s dodatečně vyřešenými...

Kdy skončí noční mrazy? V pátek přijde drobná změna v počasí

Mrazivé počasí Rejdice, Kořenov (7. ledna 2026)

Předpověď počasí na následujících sedm dní se drží dosavadního modelu – přes den kolem nuly, v noci i deset stupňů pod nulou. V pátek má sněžit a o víkendu meteorologové očekávají mírné oteplení. Ale...

Ať střílí po nás. Policisté v Chřibské strhávali pozornost útočníka, pálil stokrát

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

Policisté, kteří v pondělí zasahovali proti střelci na úřadě v Chřibské na Děčínsku, na sebe úmyslně strhávali jeho pozornost. Vyplývá to z informací, které k události nyní zveřejnili. Zároveň...

Do pokoje hotelu se chtěl opilý cizinec dostat přes střechu, dolů to sám nezvládl

Centrum Plzně s katedrálou sv. Bartoloměje (13. května 2024)

O velké pozdvižení se ve středu brzy ráno v Plzni postaral mladý cizinec, který se pohyboval po střeše hotelu. Spolu s kamarádem si totiž zabouchl dveře do pokoje, kde byli ubytovaní, a rozhodl se,...

