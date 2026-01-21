Ukrajinci mrznou. Kvůli ruským útokům na elektrárny je trápí omrzliny a podchlazení

Ministerstvo neuvedlo, za jakých okolností se tito lidé podchladili nebo přišli k omrzlinám. V současné době zůstává situace týkající se podchlazení a omrzlin pod kontrolou, dodal resort, který dále ve své zprávě lidem radí, jak tyto stavy rozpoznat a poskytnout postiženému pomoc, než dorazí zdravotníci.
Ukrajina se brání ruské agresi a Moskva od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Rusko tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, podle mnohých ale také chce zlomit morálku obyvatel napadené země, kteří se v silných mrazech musí vypořádat s přerušováním dodávek elektřiny, tepla a vody.
V kolabujícím Kyjevě je bez proudu milion domácností, 600 tisíc lidí z města uprchlo
Teploty v uplynulých dnech na Ukrajině klesaly až k minus 20 stupňům Celsia a tisíce výškových obytných domů byly přitom kvůli ruským útokům bez dodávek tepla.
Ukrajinská média přitom popsala, jak se Ukrajinci s obtížnými podmínkami v mrazivém počasí vyrovnávají. Například si podle nich staví ve svých bytech bunkry z matrací, používají starobylé topení a ohřát se mohou v takzvaných stanicích nezlomnosti, kde si mohou i dobít elektronická zařízení a občerstvit se. Podniky výpadky proudu ze sítě nahrazují generátory.