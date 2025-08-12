Maďarsko opět proti zbytku EU. Nepřipojilo se k prohlášení o Ukrajině

Autor: ,
  7:29aktualizováno  7:40
Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti. V prohlášení se na tom shodly země Evropské unie s výjimkou Maďarska. Diplomatické řešení války na Ukrajině, kterou před třemi a půl lety rozpoutalo Rusko, musí chránit klíčové ukrajinské a evropské bezpečnostní zájmy, zdůraznili také prezidenti a šéfové vlád 26 evropských zemí podle agentury Reuters.
Viktor Orbán (3. února 2025)

Viktor Orbán (3. února 2025) | foto: ČTK

Viktor Orbán (21. prosince 2024)
Slovenský premiér Robert Fico hovoří s maďarským premiérem Viktorem Orbánem...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si podává ruku s maďarským premiérem...
Summitu Evropského politického společenství v Tiraně se zúčastnila řada...
12 fotografií

„Smysluplné vyjednávání je možné vést jen v kontextu příměří nebo omezení bojů,“ stojí mimo jiné v prohlášení, na němž se lídři dohodli v pondělí pozdě večer a bylo zveřejněné v úterý. Země Evropské unie v něm dále dávají najevo přesvědčení, že trvalý a spravedlivý mír, který přinese stabilitu a bezpečnost, musí respektovat mezinárodní právo.

Prezidenti a premiéři se také zavazují k další podpoře Ukrajiny v jejím směřování ke členství v EU a vítají snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit ruskou válku proti Ukrajině.

Řeknu Putinovi, že musí ukončit válku, tvrdí Trump. Aljašku vidí jako „oťukávací“

Trump se má v pátek na Aljašce setkat s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem, kvůli čemuž v některých evropských zemích panují obavy, aby se spolu oba nedohodli a pak nepostavili Ukrajinu a Evropu před hotovou věc.

Trump v pondělí uvedl, že Putinovi na schůzce řekne, že musí ukončit válku, a projedná s ním možné podmínky mírové dohody. „Nebudu uzavírat dohodu. Není na mně, abych uzavíral dohodu. Myslím, že dohoda by měla být uzavřena s oběma stranami,“ podotkl. Přál by si, aby se následně uskutečnila schůzka mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Vstoupit do diskuse (70 příspěvků)

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Koťátka a štěňátka už neletí. Japonské děti zajímají brouci, chtějí je za mazlíčky

V Japonsku se šíří neobvyklý trend – lidé si domů pořizují brouky jako domácí mazlíčky. Tato obliba má hluboké kořeny v tamější kultuře a mytologii, kde má hmyz své důležité místo. Například roháč...

12. srpna 2025  7:52

Policie našla nezletilého chlapce, který odešel a nechal dopis na rozloučenou

Pardubičtí policisté vypátrali v pondělí večer sedmnáctiletého mladíka z Králík na Orlickoústecku. Podle policie nechal v ten den ráno doma dopis na rozloučenou a bez mobilního telefonu odešel...

11. srpna 2025  12:49,  aktualizováno  12.8 7:48

Maďarsko opět proti zbytku EU. Nepřipojilo se k prohlášení o Ukrajině

Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti. V prohlášení se na tom shodly země Evropské unie s výjimkou Maďarska. Diplomatické řešení války na Ukrajině, kterou před třemi a půl lety...

12. srpna 2025  7:29,  aktualizováno  7:40

Korejec počmáral bránu královského paláce. Napsal na ni „Prezident Trump“

Devětasedmdesátiletý Korejec v Soulu v pondělí počmáral základy brány v areálu královského paláce Kjongbokkung, který je jednou z nejvýznamnějších národních památek. Informovala o tom agentura...

12. srpna 2025  6:58

Po 30 letech zase těžba? Firmu láká odpad z rudného dolu v Krušných horách

Po 30 letech by se u Měděnce v Krušných horách mohla obnovit těžba. Nový projekt společnosti Belvoir míří na odkaliště, kde je uložen odpadní materiál z dřívějšího rudného dolu. Firma z něj chce...

12. srpna 2025  6:54

Kde zatkli farmáře Hápa, vyrostl javor. Po čtvrt tisíciletí soutěží o Strom roku

Až na vrcholky Ještědu, Milešovky či Sněžky dohlédnou poutníci od Hápova javoru, nepřehlédnutelného stromu, rostoucího nad obcí Pustá Kamenice ve Žďárských vrších. Zhruba 250 let starý listnáč se teď...

12. srpna 2025  6:40

Střelec na parkovišti v Texasu zabil tři lidi, pak ukradl dvě auta. Policie ho zadržela

Tři lidé v úterý přišli o život při střelbě na parkovišti obchodního domu Target ve městě Austin v americkém státě Texas. Policie uvedla, že podezřelého muže zadržela, píše agentura AP. K incidentu...

12. srpna 2025  6:32

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, oznámil Trump

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, napsal v pondělí na sociální síť Truth Social americký prezident Donald Trump bez dalších podrobností. Cena zlata se v pátek vyšplhala na maximum,...

11. srpna 2025  20:56,  aktualizováno  12.8 6:13

Globus chystá v Brně další hypermarket. Ale v záplavové zóně, namítá městská část

Devětadvacet let po otevření svého vůbec prvního hypermarketu v Česku rozšíří obchodní řetězec Globus nákupní zónu na jihu Brna. Svůj druhý obchod v jihomoravské metropoli chystá naproti Olympii,...

12. srpna 2025  5:22

Rychlovlaky počítaly se zastarávajícím systémem. Přepracování vyjde draho

Premium

Železničáři budou muset nechat zásadně přepracovat dokumentace pro umístění prvních úseků vysokorychlostních tratí do české krajiny. Původní materiály totiž počítaly při zabezpečení tratí pro vlaky...

12. srpna 2025

Opatření, které vyžene kamiony a přinese zisk? Kraje chystají mýto na své silnice

Premium

Krajské silnice budou zpoplatněny mýtem. Od roku 2029 to umožní nedávno schválená dopravní novela. Čeká se jen na chvíli, až doběhne desetiletá smlouva s CzechToll, dceřinou společností PPF, která...

12. srpna 2025

ANALÝZA: Hesel a nápadů mívá nejvíc. Už teď je však Evropa poraženým na Aljašce

Premium

I když summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce nepřinese téměř jistě jako kouzlem mír na Ukrajině, už tady máme dopředu jednoho z hlavních poražených. Jmenuje se Evropa. Bylo to...

12. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.