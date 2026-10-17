Unese vojáka i s výstrojí. Ukrajinci ukázali evakuační drony

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Společnost drony vyvíjela na žádost ukrajinské armády, která chtěla bezpečnější způsob, jak odvážet raněné z těžko dostupných oblastí, píše agentura AP. Součástí dronu jsou zavěšená nosítka obklopená zdravotnickou evakuační kabinou s nosností až 150 kilogramů. To je na vojáka ve výstroji dostačující.
Dron je navržen tak, aby mohl fungovat v dešti i sněhu, a má dolet v jednom směru až 15 kilometrů. Model tedy dokáže vysvobodit vojáky uvězněné v zónách, kde konstantně hrozí útoky drony a střelami. Ty jsou většinou široké právě okolo 10 až 15 kilometrů. AP poznamenala, že někteří ranění vojáci mohou být v nedostupných oblastech uvězněni i týdny až měsíce.
SkyFall pro AP demonstroval připravenost evakuačního dronu na setkání s útočným bezpilotním letounem. Model je vybaven sítí, kterou v případě potřeby vystřelí po blížícím se nepřátelském dronu, čímž by měl dostat z kurzu
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Záchranný dron také dokáže pokračovat v letu i v případě ztráty jednoho ze svých ramen. Model má manuální ovládání, ale je vybaven i AI funkcemi, díky kterým dokáže fungovat i v oblastech bez GPS signálu či s jinak ztíženou navigací.
Pokud je přerušena komunikace mezi dronem a jeho pilotem, dokáže model naplánovat cestu do bezpečné oblasti. SkyFall však podle AP neposkytl data o tom, nakolik je dron schopný fungovat v bojových podmínkách.
„Je to úplně nový způsob evakuace. Je složité do hloubky rozebírat jeho výhody a nevýhody. Musíme s tím ještě pracovat,“ komentoval zástupce ukrajinské armády. Uvedl, že jeho jednotka bude potřebovat alespoň měsíc zkušeností, než dokáže zhodnotit úspěšnost dronu.
SkyFall vznikl po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Vyrábí například těžké drony, kterým Rusové přezdívají Baba Jaga. Záchranný model společnost pojmenovala StarGate podle sci-fi seriálu, který byl v ČR vysílán pod názvem Hvězdná brána.