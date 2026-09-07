Audit odhalil chyby u armádních zakázek na Ukrajině, vytkl i nákup u české zbrojovky

Deník poukázal na základě výsledku auditu a dalších zdrojů, že sedm z deseti největších vojenských dodavatelů dostávalo nové zakázky, i když čelilo vyšetřování kvůli podvodům, pozdním dodávkám či korupci.
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Deník poukazuje na případ Pavlohradských chemických závodů, které dostávaly nové vojenské zakázky, ačkoliv armádě dodaly vadnou munici. Šéf podniku byl později zadržen kvůli podezření z korupce.
Mezi možnými nehospodárnými zakázkami list uvádí také rozhodnutí ukrajinské agentury nakoupit rakety turecké výroby prostřednictvím české firmy Czechoslovak Group.
O dodávku raket se přitom v soutěži ucházel přímo i turecký výrobce Arca Defense, který podle deníku nabídl i nejnižší cenu. Podle auditorů při tom nebyl jasný důvod pro využití českého zprostředkovatele.
The New York Times podle svého výpočtu tvrdí, že Ukrajina utratila za rakety o 130 milionů dolarů více, než kdyby je nakoupila přímo od výrobce. Mluvčí CSG Andrej Čírtek uvedl, že na otázky ohledně výběru dodavatele musí odpovědět Ukrajina.
CSG podle něj nezná podmínky, které nabídli další uchazeči v soutěži. Samotný audit uvádí, že nejsou poznatky, že by se firma dopustila něčeho nekalého.
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Podle auditu je také problematické, že nové kontrakty od agentury dostávaly firmy, které nedokázaly plnit předchozí smlouvy. Podle analýzy jich bylo nejméně 18. Podle expertů nehospodárnost i podvody či korupce mohou omezit pořizování vybavení pro armádu, která od roku 2022 bojuje proti ruské invazi.