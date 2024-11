Vzdá se Ukrajina území výměnou za záruky? Přicházejí první náznaky

Ukrajinští vládní představitelé, kteří po měsíce prohlašovali, že by v rámci mírového vyrovnání nikdy nepřipustili, že by se vzdali jakéhokoli území okupovaného Ruskem, nyní mění názor. Vzhledem k tomu, že nově zvolený americký prezident Donald Trump prosazuje, aby se rychle vyjednávalo a tím i co nejdříve ukončil konflikt, kladou hlavní důraz na bezpečnostní záruky po stanovení potenciální demarkační linie, píše list The New York Times.