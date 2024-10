Když ne NATO, tak jaderné zbraně do pár týdnů? Zelenskyj: Trump mě chápe

„Jsou dvě možnosti. Buď bude mít Ukrajina jaderné zbraně, nebo bychom měli mít nějakou alianci, a kromě NATO dnes neznáme žádné fungující aliance. Chceme si vybrat NATO, ne jaderné zbraně,“ citovala ukrajinská média Zelenského, který na summitu EU v Bruselu právě představil svůj plán vítězství.

Zelenskyj Trumpovi také připomněl, že Budapešťské memorandum z roku 1994, ve kterém mimo jiné Rusko a USA se zaručily Ukrajině za její bezpečnost, selhalo.

„Pokud Rusko porušilo tento dokument, ačkoliv je a bylo garantem tohoto memoranda, jak pak můžeme tomuto dokumentu věřit? A jak můžeme věřit všem partnerům, kteří zaručili zachování naší územní celistvosti a suverenity? Nebyly to jen dohody mezi Ukrajinou a Ruskem, ale mezi Ukrajinou a všemi partnery Ukrajiny. A kdo právě teď bojuje?“ ptal se Zelenskyj.

Podle ukrajinského prezidenta, jak uvádí agentura UNIAN, měl Trump pro argumentaci obhajující potřebu vstupu do NATO a alternativu pořízení jaderných zbraní Kyjevem pochopení a souhlasí s nimi.

Na Ukrajině se spekuluje, že by země mohla sestrojit jadernou bombu do několika týdnů. Prostředky a znalosti na to má. O možnosti se hovořilo již dříve v souvislosti s tím, že by Ukrajina už na případné druhé obléhání metropole Kyjeva ruskými invazními silami neměla a zvažovala by jadernou odpověď.

Budapešťské memorandum kromě Ukrajiny, která se v něm vzdala jaderných zbraní, podepsala ještě Velká Británie, která s USA a řadou evropských zemí zásobuje Kyjev zbraněmi. Bez nich by se Ukrajina ruské invazi stěží ubránila.

Angažmá Severní Koreje

Zelenskyj se nyní také vyjádřil k současné situaci na bojišti. Vedoucí představitele EU na summitu upozornil, že pokud Severní Korea pošle vojáky na Ukrajinu, mohlo by to signalizovat začátek nové světové války.

Vyjádřil znepokojení nad zprávami tajných služeb, které naznačují, že důstojníci severokorejské armády již dorazili na okupovaná ukrajinská území a připojili se k ruským silám. Zelenskyj poznamenal, že nemůže poskytnout konkrétní údaje o počtech severokorejských vojáků na Ukrajině, ale zdůraznil, že Rusko podle všeho spoléhá na severokorejskou pomoc kvůli nedostatečné mobilizaci a značným ztrátám.

Ukrajinské tajné služby odhadují, že se Severní Korea připravuje na vyslání deseti tisíc vojáků různého zaměření na Ukrajinu. Jde jak o běžné pěšáky, tak o různé specialisty.