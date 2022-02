Ukrajina zůstává v bojovém střehu, Turecko zavře průlivy ruským lodím

V Kyjevě nejsou žádné ruské jednotky, ujistil v neděli po poledni starosta hlavního města Vitalij Kličko. Na sociální síti Telegram nicméně připustil, že ukrajinská armáda a policie ustavičně odhaluje a zneškodňuje ruské sabotéry a diverzanty v hlavním městě.

Situace je stabilní i jinde na Ukrajině, ujistil ve vysílání televize Rada poradce ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko. „Myslím, že všichni vědí, že nepříteli se nepodařilo vejít ani do jednoho města,“ citovala ho agentura Unian.

Ukrajinské síly vytlačily ruské vojáky z města Irpiň v Kyjevské oblasti, stejně jako z Charkova na východě země. Rovněž se ubránila Volnovacha v Doněcké oblasti. Ukrajinské ministerstvo obrany informovalo, že se armádě podařilo zničit tankovou rotu ruských sil u města Pryluky v Černihivské oblasti východně od Kyjeva.

Rusko zatím nasadilo asi dvě třetiny sil, jež vyčlenilo pro invazi na Ukrajinu, uvedl americký Pentagon, podle něhož se pomalý postup na bojišti může brzy zvrátit.

V neděli kolem 17. hodiny byly odpáleny ruské rakety Iskander z Běloruska směren na Ukrajinu. Zasáhly letiště ve městě Žitomir.

Ukrajinští a ruští představitelé přitom v tu chvíli již mířili k jednání na bělorusko-ukrajinských hranicích u řeky Pripjať. Jednání dohodl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem.

Turecko zavře Rusku Bospor a Dardanely

Svůj postoj k situaci na Ukrajině změnilo Turecko. Zavázalo se implementovat části mezinárodního paktu, který by omezil tranzit ruských válečných lodí ze Středozemního do Černého moře.

„Už nejde o pár leteckých útoků. Na Ukrajina je oficiálně válka... Implementujeme úmluvu z Montreux,“ řekl turecký ministr zahraničí Mevlut Cavusoglu v rozhovoru pro televizní stanici CNN Turk.

Tento měsíc proplulo tureckými průlivy již nejméně šest ruských válečných lodí a ponorka. Z Černého moře Moskva spustila invazi na jižní pobřeží Ukrajiny.

Ankara v minulých dnech označila ruský útok za nepřijatelný, ale až do neděle jej nenazvala situaci na Ukrajině válkou. Změna v názoru umožňuje Turecku uzákonit články z úmluvy z roku 1936, která jí umožňuje omezit námořní dopravu a tranzit úžinami Dardanely a Bospor během války, nebo v případě ohrožení.

Přesto Cavusoglu zopakoval, že Turecko nemůže blokovat všechny ruské válečné lodě vstupující do Černého moře kvůli doložce osvobozující lodě, které se vrací na své základny. „Tato výjimka by neměla být zneužívána. Vyhlásit návrat na své základny a proplutí úžinami by nemělo být zapojeno do války,“ řekl Cavusoglu.

Turecko má dobré vztahy s Ruskem i Ukrajinou. Dokonce jako členové NATO zasáhli Moskvu sankcemi. Cavusoglu podotkl, že mluvil jak s ukrajinskými, tak s ruskými protějšky a s potěšením slyšel, že budou vést jednání.