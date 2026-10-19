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Zraněného vojáka z fronty poprvé evakuoval dron, pochlubili se Ukrajinci

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  16:22
Ukrajinská armáda poprvé z frontové linie evakuovala zraněného vojáka za pomoci bezpilotního letounu. V pondělí o tom na Telegramu informovala samostatná 92. útočná brigáda Ivana Sirka i firma, která stroj vyvinula. Ukrajina se od začátku ruské invaze stala průkopníkem ve vývoji a využívání bezpilotních systémů na bojišti.

Válka na Ukrajině

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Brigáda v příspěvku popsala, že voják byl zraněn při plnění úkolů na bojové pozici. Ve vzduchu se pohybovalo mnoho ruských dronů a okolí bylo zaminované, a tak ho nebylo možné převézt k ošetření s využitím robotického vozíku.

Ukrajinská společnost SkyFall vyrábějící bezpilotní letouny představila drony, které jsou určené k evakuaci raněných vojáků z fronty. (14. října 2026)
Ukrajinská společnost SkyFall vyrábějící bezpilotní letouny představila drony, které jsou určené k evakuaci raněných vojáků z fronty. (14. října 2026)
Ukrajinská společnost SkyFall vyrábějící bezpilotní letouny představila drony, které jsou určené k evakuaci raněných vojáků z fronty. (14. října 2026)
Ukrajinská společnost SkyFall vyrábějící bezpilotní letouny představila drony, které jsou určené k evakuaci raněných vojáků z fronty. (14. října 2026)
15 fotografií

Na záchranu zraněného proto vyletěla těžká bombardovací hexakoptéra, tedy stroj se šesti rotory a motory umístěnými na šesti ramenech. „Byla to mimořádně složitá operace, ale přinesla výsledky,“ popsal voják s přezdívkou Napalm, který je programátorem v rotě bezpilotních pozemních systémů 92. útočné brigády.

Unese vojáka i s výstrojí. Ukrajinci ukázali evakuační drony

Podotkl, že zraněný voják byl „kus chlapa“. Při přesunu s ním byli jeho zachránci neustále ve spojení a nepřetržitě sledovali i situaci ve vzduchu. Evakuaci na závěsném sedátku přestál v pořádku. Nyní podstupuje léčbu a rehabilitaci a jeho život není v ohrožení.

Dron, který vojáka evakuoval, vyvinula ukrajinská společnost Gurzuf Defence založená v roce 2022. Zaměřuje se na výrobu bezposádkových útočných systémů určených k operacím na frontě. Gurzuf Defence informovala, že evakuace zraněného trvala něco přes jednu hodinu a 14 minut a dron Ajudag-6 během ní uletěl 62 kilometrů.

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„Těžké drony dosud dopravovaly na frontovou linii munici a náklad. Nyní však ukrajinská armáda dokázala, že je schopna z bojiště přivézt to nejcennější – lidi,“ uvedla firma. Podotýká, že zatím nepředpokládá, že by se tento typ evakuace rozšířil ve velkém, protože rizika pro zraněného jsou při letu příliš vysoká. „Letecká evakuace je krajní možnost, kdy již neexistuje jiná šance na záchranu člověka,“ uvádí Gurzuf Defence.

Za stejným účelem jiná ukrajinská společnost vyvinula bezpilotní letoun na žádost ukrajinské armády. Součástí modelu od firmy Skyfall jsou závěsná nosítka se zdravotnickou kabinou s nosností až 150 kilogramů.

Válka na Ukrajině

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