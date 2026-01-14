Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Vlak, který nikam nejede
V modrobílém vlaku o několika vagonech, který stojí v jedné z předměstských stanic Kyjeva, běží bez přestání motor. K výjezdu se však nechystá, neboť slouží jako náhradní domov s teplem, elektřinou a alespoň trochou komfortu pro obyvatele hlavního města.
V jednom z kupé sedí i Alina s malým synem Tarasem. V rozhovoru pro BBC prozrazuje, jak společně přežívají jednu z nejkrutějších ukrajinských zim za posledních několik let.
„Je zima a venku je docela chladno. Bydlím v nové budově v 17. patře, ale nefunguje výtah a elektřina, ani neteče voda,“ říká Alina během toho, co si chlapec hraje v teple vlaku s hračkami. Její manžel je na své každodenní směně v továrně a pro Alinu to znamená alespoň lehký únik od reality.
Její čtyřiapadesátiletý otec totiž zemřel před dvěma lety na válečné frontě, když s mnoha dalšími bránil Ukrajinu před ruskou letní ofenzivou nedaleko východoukrajinského města Bachmutu.
36 hodin bez tepla
Jedním z dalších návštěvníků „neporazitelného vlaku“ je i jedenáctiletý Stanislav, který se zde sešel se svým kamarádem. Vlak využil také jako příležitost nabít si telefon a trochu se zahřát. V bytovce, kde bydlí, totiž došlo k rozsáhlému výpadku elektřiny a „Stas“, jak mu říkají kamarádi, tak musel se svou rodinou přečkat 36 hodin bez tepla.
„Když slyším něco létat, je to opravdu děsivé, protože nevíte, jestli to hned exploduje, nebo jestli to proletí a vy přežijete,“ přiznává Stanislav své obavy z dronů, které jsou na Ukrajině oběma stranami velmi využívané.
„Zapomněl jsem na časy, kdy nebyla válka, nepamatuji si ty chvíle – život je těžký,“ dodává i přes svůj strach se širokým úsměvem na tváři.
Když v troubě ohřívají cihly
Julie Mykhailiuk a Ihor Honcharuk se naopak snaží zateplit náhradní byt tak, že v plynové troubě ohřívají stavební cihly. Jejich vlastní byt byl poškozen ruským ostřelováním a pár se tak se svým jednoročním synem musel přestěhovat do staré bytovky z dob Sovětského svazu.
„Dnes jsme měli elektřinu asi tak čtyři minuty. Všechny naše nabíjecí stanice a powerbanky jsou úplně vybité,“ říká Ihor. „Poprvé po dlouhé době máme na Ukrajině opravdovou zimu. Při teplotách −12 až −16 stupňů a bez topení se byt rychle ochladí,“ doplňuje ho Julie.
Baterie, které si pár, stejně jako mnoho dalších obyvatel města, pořídil, jsou stěžejní pro přežití takovéto zimy. K vytápění domácnosti jsou však k ničemu, protože se velmi rychle vybíjejí. Julii tak nezbývá nic jiného než svého syna obléct do několika vrstev a doufat, že teplo z ohřátých cihel bude prozatím stačit.
Zelenskyj vyhlásil stav energetické nouze
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se rozhodl, že kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu své země vyhlásí stav nouze v ukrajinském energetickém sektoru. Ve svém dnešním prohlášení na síti X rovněž uvedl, že Ukrajina pracuje na výrazném zvýšení dovozu elektřiny.
Ruské útoky se soustředí zejména na zařízení pro výrobu a přenos elektřiny a na zařízení pro těžbu a dopravu plynu.
„Důsledky ruských útoků a zhoršujícího se počasí jsou závažné,“ uvedl Zelenskyj. Dodal, že energetické podniky i státní orgány dál nepřetržitě pracují na obnovování dodávek elektřiny a tepla. „Je zásadní, aby nyní státní instituce, podniky a všechny úrovně místní samosprávy pracovaly soudržně a koordinovaně,“ upozornil.
Šéf ukrajinské státní energetické společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj dnes uvedl, že Ukrajina nebude omezovat dodávky plynu obyvatelům ani podnikům, přestože pokračující ruské útoky poškodily ukrajinskou plynárenskou infrastrukturu a omezily těžbu plynu.
Ukrajina, která v důsledku skoro čtyřleté války s Ruskem přišla o zhruba polovinu kapacit pro výrobu elektřiny, již omezuje dodávky elektrického proudu obyvatelům i podnikům. Mnoho regionů je tak téměř polovinu dne bez elektřiny.