„Naše obrana se rozpadá.“ Vyčerpaná Ukrajina se chystá na rozhodující zimu

Je mu teprve třicet, ale jeho slova mají na Ukrajině váhu. Serhij Sterněnko se už jako mladičký ukrajinský nacionalista zapojil do revoluce důstojnosti v roce 2014, po jejím vítězství se jako člen Pravého sektoru snažil vymýtit ruský vliv v Oděse a přežil čtyři pokusy o atentát.
Po únorové invazi narukoval k teritoriální obraně a stal se jedním z nejsledovanějších vojenských blogerů a influencerů. Má miliony sledujících, umí oslovit i západním publikum a díky tomu dokázal vybrat stamiliony hřiven na drony a techniku pro ukrajinskou armádu.
Když tedy o víkendu načrtl svůj velmi pesimistický odhad následujících měsíců, na Ukrajině to vzbudilo mimořádnou pozornost.
Na internetu se šíří rady, jak se připravit: nakoupit zásoby jídla na dva až tři měsíce, barely pitné vody, velké energetické stanice i stan.