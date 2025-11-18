„Naše obrana se rozpadá.“ Vyčerpaná Ukrajina se chystá na rozhodující zimu

Ruští vojáci přijíždějí do Pokrovsku. (29. října 2025) | foto: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Adam Hájek
  16:06
Ústup na bojišti. Masové dezerce. Blackouty. Největší korupční skandál od začátku války. Ukrajina čelí těžké krizi na frontě i na domácí politické scéně a očekává se, že nadcházející zima pro ni bude vůbec nejhorší od ruské invaze v únoru 2022. „Míříme ke katastrofě strategického rozsahu, která může vést ke ztrátě naší státnosti,“ varují ukrajinští komentátoři.

Je mu teprve třicet, ale jeho slova mají na Ukrajině váhu. Serhij Sterněnko se už jako mladičký ukrajinský nacionalista zapojil do revoluce důstojnosti v roce 2014, po jejím vítězství se jako člen Pravého sektoru snažil vymýtit ruský vliv v Oděse a přežil čtyři pokusy o atentát.

Po únorové invazi narukoval k teritoriální obraně a stal se jedním z nejsledovanějších vojenských blogerů a influencerů. Má miliony sledujících, umí oslovit i západním publikum a díky tomu dokázal vybrat stamiliony hřiven na drony a techniku pro ukrajinskou armádu.

Když tedy o víkendu načrtl svůj velmi pesimistický odhad následujících měsíců, na Ukrajině to vzbudilo mimořádnou pozornost.

Na internetu se šíří rady, jak se připravit: nakoupit zásoby jídla na dva až tři měsíce, barely pitné vody, velké energetické stanice i stan.

