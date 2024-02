Nemontujte se do armády. Vojáci se staví za Zalužného, kritizují politiky

Příslušníci ukrajinské armády velmi popuzeně reagují na zprávy, že hlavní velitel ukrajinských sil Valerij Zalužnyj čelil pokusu o odvolání ze strany prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle nich by se politici neměli míchat do záležitostí armády a měli by přestat s politickými hrami. Někteří to vnímají i jako vlastizradu, která slouží Rusku.