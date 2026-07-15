Ukrajinským problémem je obecný nedostatek munice pro systémy Patriot. Kyjev proto dlouho usiloval o získání licence od USA, aby protiraketové střely mohl produkovat ve vlastních továrnách. Obrat přinesl summit NATO v Ankaře tento měsíc, kde americký prezident Donald Trump sdělil Zelenskému, že Washington licenci Ukrajině poskytne.
|
Česká pomoc Kyjevu? Stačí na pár salv z raketometu nebo jednu střelu pro Patriot
Po tomto oznámení ale řada médií vydala komentáře zbrojních expertů, podle kterých nelze očekávat rychlé spuštění výroby. Na to ve středu poukázala i AP, která připomenula, že odborníci hovoří až o letech příprav.
Patrioty jsou pro ukrajinskou obranu životně důležité v době, kdy Rusko, jehož postup na bojišti se zastavil, se snaží využít své převahy v balistických raketách k tvrdému úderu proti Ukrajině. Patriot je jedinou zbraní v kyjevském arzenálu schopnou zastavit ruské balistické rakety.
Zelenskyj ve středu zmínil možnou alternativu k americkým střelám, tedy protiraketový projekt Freya, který vyvíjí ukrajinská společnost Fire Point. Ukrajinský prezident řekl, že doufá v úspěšné zkoušky. Společnost Fire Point usiluje o spolupráci s evropskými zbrojovkami a předpokládá, že do konce roku bude mít připravenou levnější alternativu k patriotům.
|
9. července 2026