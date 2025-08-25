Ukrajinu navštěvují státníci, slibují další miliardy. Přijel i Trumpův zmocněnec

Autor: ,
  21:03
Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Keith Kellogg v Kyjevě prohlásil, že příslušní představitelé tvrdě pracují na ukončení více než tříleté války Ruska proti Ukrajině. Doufají podle něj, že v blízké budoucnosti budou vypracovány bezpečnostní záruky, které by rozptýlily obavy Ukrajiny z další ruské agrese. Na Ukrajinu v poslední době míří státníci, kteří slibují miliardy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkal s americkým zvláštním...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkal s americkým zvláštním vyslancem pro Ukrajinu Keithem Kelloggem. (25. srpna 2025). | foto: Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkal s americkým zvláštním...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (24. srpna 2025)
Kanadský premiér Mark Carney (24. srpna 2025)
Kanadský premiér Mark Carney a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si...
18 fotografií

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si na sociální síti jednání s Kelloggem pochvaloval a znovu vyjádřil připravenost setkat se s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. „Diskutovali jsme o tom, jak můžeme ovlivnit Rusy, donutit je ke skutečným jednáním a ukončit válku. Sankce, cla – vše musí zůstat na programu. Jsme připraveni k jednáním na úrovni vůdců. To je přesně formát potřebný k vyřešení klíčových otázek,“ napsal.

Před týdnem Trump oznámil, že zahájil přípravy na přímá mírová jednání mezi Putinem a Zelenským. Ruští představitelé však naznačili, že taková schůzka se v dohledné době konat nebude. Trump v pátek uvedl, že pokud nebudou přímá jednání naplánována, rozhodne do dvou týdnů o dalších krocích.

Proud vysoce postavených návštěvníků v Kyjevě v posledních dnech podle agentury AP odráží obavy ohledně Trumpova mírového úsilí. Kanadský premiér Mark Carney v neděli navštívil Kyjev, jednal se Zelenským a přislíbil pomoc ve výši dvou miliard kanadských dolarů (asi 30 miliard Kč). Generální tajemník NATO Mark Rutte byl v ukrajinské metropoli v pátek.

Německý vicekancléř a ministr financí Lars Klingbeil přijel do Kyjeva, aby projednal, jak může Německo podpořit Ukrajinu v mírovém procesu. Zelenskému podle ukrajinských médií řekl, že spojenci Ukrajiny musí hovořit o tom, co se stane, pokud Putin neustoupí a bude chtít ve válce pokračovat.

Družba závisí na Maďarsku, smál se po útocích Zelenskyj. Výhrůžky, zuří Budapešť

Německo bude i nadále stát při Ukrajině, ujistil Klingbeil, který podle ukrajinských médií jednal se Zelenským také o posílení ukrajinské protivzdušné obrany a bezpečnostních zárukách. Kyjev podle hostitele doufá, že z Německa získá další dva americké protiraketové systémy Patriot a další německý systém Iris-T.

Německo zachová vojenskou pomoc Ukrajině ve výši devíti miliard eur ročně (asi 221 miliard Kč), uvedl Klingbeil podle agentury AFP. Závazek se týká rozpočtů na letošní a příští rok a také následujících let. Vicekancléř v Kyjevě vyzval k příměří a také k poskytnutí spolehlivých bezpečnostních záruk Ukrajině.

Zhruba polovina z celkové německé pomoci - 25 z 50 miliard eur - je vynakládána na ukrajinské uprchlíky, poznamenala AFP s odvoláním na údaje německého ministerstva financí.

Norská vojenská a civilní podpora Ukrajiny v boji proti ruské invazi v hodnotě miliard dolarů bude pokračovat i v příštím roce, uvedl v Kyjevě norský premiér Jonas Gahr Störe. Norskému parlamentu navrhne, aby v příštím roce na Ukrajinu vynaložil 8,45 miliardy dolarů (asi 177,4 miliardy Kč). Störe, jehož země sousedí s Ruskem, na tiskové konferenci se Zelenským řekl, že Ukrajina „hájí klíčový princip“ tím, že se odmítá smířit s ruskou okupací svého území.

Norsko v neděli slíbilo přibližně sedm miliard norských korun (asi 14,5 miliardy Kč) na posílení ukrajinské protivzdušné obrany. Oslo přispěje Německu na dodávku dvou amerických systémů Patriot, včetně raket, a Norsko také pomáhá s pořízením radaru protivzdušné obrany, uvedl Störe.

Putin si podle analytiků myslí, že může „přečkat“ závazek západních vlád vůči Ukrajině a použít svou větší armádu k dobytí dalšího ukrajinského území, zatímco se diskutuje o mírových snahách.

Putin telefonicky hovořil s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem, uvedl Kreml. Rusko a Írán mají blízké vztahy a Putin také prohloubil vazby s Čínou, Indií a Severní Koreou, protože západní země se ve válce postavily na stranu Ukrajiny. Očekává se, že se Putin a Pezeškján setkají příští týden, kdy Čína v Tchien-ťinu pořádá summit Šanghajské organizace pro spolupráci.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Trump žehlí korejské vztahy. Jihu nabídl zbraně, severu schůzku s Kim Čong-Unem

Americký prezident Donald Trump v pondělí v Bílém domě nabídl jihokorejskému prezidentovi I Če-mjongovi nákup amerického vojenského vybavení. Tématy společného rozhovoru se staly rovněž další obchody...

25. srpna 2025  21:58

Ukrajinu navštěvují státníci, slibují další miliardy. Přijel i Trumpův zmocněnec

Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Keith Kellogg v Kyjevě prohlásil, že příslušní představitelé tvrdě pracují na ukončení více než tříleté války Ruska proti Ukrajině. Doufají...

25. srpna 2025  21:03

Rok dobrého vína. Deště v červenci prospěly hroznům, už jsou první burčáky

Na první doušky si milovníci burčáku museli letos oproti jiným rokům počkat. Podle vinařů se ale několikatýdenní prodleva vyplácí a burčák má tu správnou, takzvaně kyselkavou, chuť. K dostání je už...

25. srpna 2025  20:45

Symbol vlastenectví, nebo rasismu? Anglií zmítá spor o vlastní vlajku

Premium

V anglických městech a vesnicích se začaly ve velkém vyvěšovat národní vlajky. Podle vůdců kampaně to jsou symboly vlastenectví a hrdosti, podle kritiků si však svatojiřský kříž přisvojila krajní...

25. srpna 2025

Ústup slávy nesl těžce. Tým jako Gott? To se Karolovi nelíbilo, říká první žena Duchoně

Premium

Měl našlápnuto stát se slovenským Karlem Gottem, dokonce se říkalo, že má lepší hlas. Jenže žil až příliš rychle a neunesl slávu. Než dokázal zpěvák Karol Duchoň (1950–1985) vystoupat k úplným...

25. srpna 2025

Izrael zasáhl nemocnici, při útoku zemřeli i novináři. Nehoda, říká Netanjahu

Izraelský útok na nemocnici na jihu Pásma Gazy zabil nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů. Jeden z nich pracoval pro agenturu Reuters, další obětí je podle médií novinářka, která spolupracovala s...

25. srpna 2025  10:57,  aktualizováno  19:37

Lidé by chtěli diktátora. Ale já jím nejsem a nemám je rád, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump uvedl, že americká armáda by mohla být nasazena k potlačení zločinu ve městě Chicago. Na kritiku, že jedná autoritářsky reagoval tím, že někteří lidé ve městě by možná...

25. srpna 2025  19:13

Z policistů měl hrůzu, ale byl to dobrák, říká bratr muže zastřeleného v Ďáblicích

Zatímco zásahová jednotka vtrhla do bytu, snažil se utéct oknem. Tam ale na muže čekal policista, který ho uprostřed seskoku dvakrát střelil. Sedmačtyřicetiletý recidivista pak na následky zranění v...

25. srpna 2025  16:03,  aktualizováno  19:07

Poslední pokus o záchranu ruské alpinistky v Kyrgyzstánu selhal, další bude až příští rok

V Kyrgyzstánu selhal kvůli špatnému počasí poslední pokus o záchranu ruské alpinistky Natalji Nagovicynové (47), která skoro před dvěma týdny uvízla se zlomenou nohou na nejvyšší hoře pohoří Ťan-Šan,...

25. srpna 2025  18:57

Musk žaluje Apple a OpenAI. Firmy prý blokují konkurenci v umělé inteligenci

Společnost xAI amerického miliardáře Elona Muska zažalovala firmy Apple a OpenAI. Viní je z nezákonné konspirace s cílem potlačit konkurenci v oblasti umělé inteligence (AI). Informovala o tom v...

25. srpna 2025  17:59

Zoufalé přání fanoušků, nebo fakt? Zprávy o koncertu Oasis v Praze plní internet

Je to moc krásné na to, aby to byla pravda, říkají mnozí fanoušci o rozpisu evropského turné skupiny Oasis, na němž je uvedena i Praha. Seznam termínů a míst konání, který koluje internetem, uvádí,...

25. srpna 2025  17:20

Přesuňme ostatky manželů Škvoreckých k nám, nabízí Josefovo rodiště Náchod

Radnice v Náchodě chce usilovat o to, aby se ostatky Josefa Škvoreckého a jeho manželky Zdeny Salivarové v budoucnu přesunuly na území tohoto města. Spisovatel a tamní významný rodák má nyní v...

25. srpna 2025  17:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.