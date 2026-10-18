Američané nám opět poskytují informace o ruských střelách, řekl Zelenskyj

Zelenskyj tento týden na sociálních sítích napsal, že ukrajinská armáda nedostala od americké strany včasné varování o vypálených ruských balistických raket, které pak dopadly na Kyjev. Ukrajinský prezident ve vysílání americké stanice NBC řekl, že sdílení bylo krátce přerušeno. „Nyní to funguje,“ řekl také.
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Rusko podniklo 76 útoků od oznámení Trumpova příměří, napsal Zelenskyj
Omezení přístupu k tajným informacím by podle médií mohlo souviset s původním odmítavým postojem Ukrajiny vůči požadavku amerického prezidenta Donald Trumpa, aby ukrajinská armáda přestala útočit na ruské rafinérie.
Trump minulou neděli ohlásil energetické příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Kyjev tvrdí, že se takových útoků zdržel několik dní. Zelenskyj pak ohlásil obnovení úderů, což odůvodnil tím, že Rusko své útoky na energetickou infrastrukturu na Ukrajině nezastavilo.
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11. října 2026