„Bylo zřejmé, že Putin nečte Truth Social,“ prohlásil Zelenskyj na bezpečnostním fóru ve Varšavě k ruským útokům na ukrajinské elektrárny poté, co Trump na své sociální síti slavnostně oznámil energetické příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Ironická poznámka ukazuje tvář Zelenského, která se vynořila v poslední době: lídra frustrovaného pokračující válkou a vystupujícího podstatně tvrději vůči americkému prezidentovi.
Zelenskyj též nezvykle tvrdě odsoudil Trumpovu dohodu o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označil to za „slabost“ a „dar Putinovi“. Také napřímo řekl, že ceny nafty stoupají nikoliv kvůli Ukrajině, ale kvůli Trumpově rozhodnutí napadnout Írán a následné íránské blokaci klíčového Hormuzského průlivu.
Trump je přitom znám svou ješitností a zuřivými reakcemi na kritiku vůči své osobě.