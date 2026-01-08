Záruky od USA jsou v podstatě domluveny, zbývá schválení Trumpem, řekl Zelenskyj

Autor: ,
  14:08
Dokument o bilaterálních bezpečnostních zárukách mezi Spojenými státy a Ukrajinou je v podstatě hotov, nyní jej zbývá dokončit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, která se už téměř čtyři roky se západní pomocí brání ruské agresi, tento týden jednaly v Paříži delegace Ukrajiny, USA a také zemí koalice ochotných v čele s Británií a Francií.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (7. ledna 2025)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (7. ledna 2025) | foto: Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (7. ledna 2025)
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...
Diplomacie a skutečná pomoc musí jít ruku v ruce, uvedl Zelenskyj poté, co se...
Diplomacie a skutečná pomoc musí jít ruku v ruce, uvedl Zelenskyj poté, co se...
17 fotografií

„(Předseda ukrajinské bezpečnostní rady) Rustem Umerov včera (ve středu) informoval o výsledcích jednání našeho týmu ve Francii. Bilaterální dokument o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu je nyní v podstatě připraven k finálnímu schválení na nejvyšší úrovni s prezidentem Spojených států,“ uvedl Zelenskyj na síti X.

„Je důležité, aby Ukrajina úspěšně sjednotila úsilí evropských a amerických týmů,“ dodal.

Pořád nevíme, jak by Západ reagoval na nový útok Ruska, řekl Zelenskyj

Zástupci Ukrajiny a Spojených států na středečním setkání jednali o „složitých otázkách“ pramenících ze základního rámce pro ukončení války, přičemž ukrajinská strana předložila možné varianty pro dokončení dokumentu, uvedl Zelenskyj.

„Chápeme, že americká strana bude s Ruskem jednat, a očekáváme zpětnou vazbu, zda je agresor skutečně ochoten tuto válku ukončit,“ dodal.

Západní vojáky na Ukrajině budeme považovat za legitimní cíl, varuje Moskva

Ukrajinští a američtí zástupci ve Francii ve středu jednali už potřetí za dva dny, na programu měli podle středečního vyjádření Zelenského nejobtížnější otázky, týkající se území a situace Záporožské jaderné elektrárny.

Právě územní otázky okolo čtyř oblastí, které Rusko už v roce 2022 protiprávně anektovalo, zůstávají podle Zelenského největším sporným bodem v mírovém procesu.

Kyjev byl dlouhodobě pod tlakem Washingtonu, aby přistoupil na podmínky mírové dohody, odmítá však požadavky Moskvy, aby se vzdal i území, které dosud ovládá, a také kontroly nad největším jaderným zařízením v Evropě.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Záruky od USA jsou v podstatě domluveny, zbývá schválení Trumpem, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (7. ledna 2025)

Dokument o bilaterálních bezpečnostních zárukách mezi Spojenými státy a Ukrajinou je v podstatě hotov, nyní jej zbývá dokončit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, uvedl ukrajinský prezident...

8. ledna 2026  14:08

Jaké knihy přinese nový rok? Novinky od Pawlowské, Rowlingové či Murakamiho

Premium
Halina Pawlowská v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)

Co bude knižním hitem letošních Vánoc ještě nakladatelé netuší, už teď však pracují na tom, aby i letošní literární rok stál zato. Přinášíme výběr toho nejsledovanějšího, na co oslovená...

8. ledna 2026

Babiš na Slovensku: s Ficem křísí společná jednání vlád, slíbil pomoc a našel inspiraci

Společná tisková konference premiérů České republiky Andreje Babiše a Slovenské...

Od naší zpravodajky v Bratislavě Premiér Andrej Babiš zahájil první oficiální zahraniční návštěvu. A to Slovenska. Na nádvoří tamního Úřadu vlády jej čekal uvítací ceremoniál s vojenskými poctami. Následně se Babiš oficiálně...

8. ledna 2026,  aktualizováno  13:57

Pavel kritizuje Macinku za výroky o soudcích. Sám fauluje, reaguje ministr

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

Prezident Petr Pavel se ohradil proti slovům šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky. Ten ve středu v pořadu Interview ČT24 zpochybnil nestrannost ústavních soudců. Prezident to označil za...

8. ledna 2026  13:05,  aktualizováno  13:40

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po expozici zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

8. ledna 2026  13:37

Unikátní zákrok. Pacientovi v Pardubicích vyléčili zvápenatělé srdeční tepny

Ráno zákrok, večer domů. V Pardubicích otevřel moderní kardiologický stacionář....

Kardiologické centrum Agel v Pardubicích odstranilo pacientovi zvápenatění srdečních věnčitých tepen pomocí rotující diamantové brusky. Orbitální aterektomii udělali pardubičtí kardiologové jako...

8. ledna 2026  13:33

V Petrovicích uhořel muž v odstaveném autě, sloužilo jako příbytek bezdomovců

V Praze v Petrovicích byl v autě nalezen mrtvý muž. Pravděpodobně se jednalo o...

Kriminalisté řeší od čtvrteční noci smrt muže, pravděpodobně bezdomovce, který uhořel v odstaveném voze na Parkovišti Gaussova v pražských Petrovicích. Totožnost zemřelého není v tuto chvíli známá....

8. ledna 2026  13:19

Určitě jsme spojenci Ukrajiny, o tom není pochyb, řekl ministr Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka se sešel s ukrajinským velvyslancem Vasylem...

V boji Motoristů sobě o to, aby dostali do vlády svého čestného prezidenta Filipa Turka, to tak trochu zaniklo. Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se jasně postavil na stranu Ukrajiny,...

8. ledna 2026  13:02

Tohle teda bude dlouhá jízda! Co si v USA a Kanadě myslí o akci ve Venezuele

Premium
Demonstranti podporující Madura skandují slogany a drží transparenty před...

Od naší spolupracovnice v USA Na narozeninové párty na floridské pláži, kde byli lidé z celé Ameriky i Kanady, se redakce iDNES.cz pokusila o politologickou sondu, co si myslí o akci ve Venezuele. „Bude to ještě jízda,“ říkají...

8. ledna 2026

Západní vojáky na Ukrajině budeme považovat za legitimní cíl, varuje Moskva

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (27. září 2025)

Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila mluvčí ruské diplomacie...

8. ledna 2026  12:13,  aktualizováno  12:47

V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Škoda přesáhla 30 milionů

Na nádraží v Havlíčkově Brodě vykolejil nákladní vlak. Cisternový vagon...

V Havlíčkově Brodě před čtvrtou hodinou ranní při jízdě nákladního vlaku vykolejil cisternový vagon. Má poškozený podvozek a poničený je částečně i kolejový svršek. Cisterna převážela naftu, nic z ní...

8. ledna 2026  7:36,  aktualizováno  12:46

Lidé jsou pro něj bezcenní. Mladistvému vrahovi prodavaček soud potvrdil devět let

Mladistvý obžalovaný z dvojnásobné vraždy přichází v doprovodu vězeňské eskorty...

Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci, když zamítl jeho odvolání....

8. ledna 2026  8:49,  aktualizováno  12:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.