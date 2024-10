Co je balík nejaderného strategického odstrašení? Zní to krotce, ale není

Spadá do toho bod o pozvání do NATO, i když členství by bylo až věcí budoucnosti, ale třeba i představa společného ničení ruských raket v dosahu vzdušného štítu Severoatlantické aliance. Tuto myšlenku však v létě NATO polilo ledovou vodou.

Ale nejtajemněji vypadá návrh na rozmístění „nejaderného balíku strategického odstrašení“, protože jakmile se hovoří o strategickém odstrašení, jde o velké zbraně.