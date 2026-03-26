Zelenskyj přijel na jednání v Saúdské Arábii. Ta čelí odvetným útokům z Íránu

„Přijel jsem do Saúdské Arábie. V plánu jsou významná setkání,“ uvedl Zelenskyj na X, aniž by nabídl detaily, s kým bude jednat. „Oceňujeme podporu a podporujeme ty, kteří jsou připraveni s námi pracovat na zaručení bezpečnosti,“ dodal.
Podle zdroje agentury AFP Zelenskyj ještě ve čtvrtek podepíše v Saúdské Arábii bezpečnostní dohodu, která se bude týkat především „ochrany nebe“.
Prezident v polovině března oznámil, že Ukrajina vyslala na Blízký východ na dvě stovky svých expertů pro boj proti dronům. Saúdská Arábie a další arabské státy v oblasti čelí od konce února útoků dronů a raket z Íránu. Teherán útočí na arabské země, kde se nachází americké základny, které podle Teheránu slouží pro údery na jeho území. S těmi USA a Izrael začaly skoro před měsícem.
Samotný Írán podle západních zemí v minulosti podporoval ruskou agresi proti Ukrajině kromě jiného také dodávkami bezpilotních prostředků. V současnosti zřejmě Rusko stroje navržené v Íránu už samo vyrábí a je tak méně závislé na dodávkách ze zahraničí. Írán nyní podobné drony, s jejichž ničením tak už mají ukrajinští obránci zkušenosti, vysílá na cíle v zemích Perského zálivu.
Vedle toho má Ukrajina k dispozici kapacity pro výrobu dronů, které slouží protivzdušné obraně pro ničení dalších bezpilotních prostředků, píše AFP.