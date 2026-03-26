Zelenskyj přijel na jednání v Saúdské Arábii. Ta čelí odvetným útokům z Íránu

Autor: ,
  17:33aktualizováno  18:11
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel do Saúdské Arábie, oznámil na síti X s tím, že ho čekají důležitá jednání. Naznačil, že hlavním tématem bude bezpečnost. Podle agentury AFP Zelenskyj podepíše dohodu o protivzdušné obraně. Saúdská Arábie v posledních týdnech čelí úderům raket a dronů z Íránu v rámci odvety za americké a izraelské údery. Ukrajina se dronovým a raketovým útokům brání už od počátku ruské invaze.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Přijel jsem do Saúdské Arábie. V plánu jsou významná setkání,“ uvedl Zelenskyj na X, aniž by nabídl detaily, s kým bude jednat. „Oceňujeme podporu a podporujeme ty, kteří jsou připraveni s námi pracovat na zaručení bezpečnosti,“ dodal.

Podle zdroje agentury AFP Zelenskyj ještě ve čtvrtek podepíše v Saúdské Arábii bezpečnostní dohodu, která se bude týkat především „ochrany nebe“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil Saúdskou Arábii. (26. března 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Mnichovské bezpečnostní konferenci navštívil německé výrobce dronů. (13. února 2026)
8 fotografií

Prezident v polovině března oznámil, že Ukrajina vyslala na Blízký východ na dvě stovky svých expertů pro boj proti dronům. Saúdská Arábie a další arabské státy v oblasti čelí od konce února útoků dronů a raket z Íránu. Teherán útočí na arabské země, kde se nachází americké základny, které podle Teheránu slouží pro údery na jeho území. S těmi USA a Izrael začaly skoro před měsícem.

Samotný Írán podle západních zemí v minulosti podporoval ruskou agresi proti Ukrajině kromě jiného také dodávkami bezpilotních prostředků. V současnosti zřejmě Rusko stroje navržené v Íránu už samo vyrábí a je tak méně závislé na dodávkách ze zahraničí. Írán nyní podobné drony, s jejichž ničením tak už mají ukrajinští obránci zkušenosti, vysílá na cíle v zemích Perského zálivu.

Vedle toho má Ukrajina k dispozici kapacity pro výrobu dronů, které slouží protivzdušné obraně pro ničení dalších bezpilotních prostředků, píše AFP.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.