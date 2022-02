Kyjev povolává rezervisty do zbraně, mobilizaci zatím odmítá

Ukrajina povolá do armády statisíce rezervistů. V projevu k národu to oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj. Lídr země obklíčené ruskými vojsky se vyslovil pro bilaterální jednání s Ruskem a poděkoval Západu za nové sankce uvalené na agresivního souseda za to, že uznal nezávislost separatistických republik v Donbasu.