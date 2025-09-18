„Vojáci krok za krokem osvobozují naši zemi: od začátku operace už 160 čtverečních kilometrů a sedm obcí, více než 170 čtverečních kilometrů a devět obcí vyčistili od okupantů,“ napsal ukrajinský prezident v příspěvku na sociální síti, kde informoval, že se setkal s vojáky, kteří se účastní protiofenzivní operace u Dobropiljje, a hlavní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj ho informoval o vývoji bojů.
„Zajato bylo téměř sto okupantů a jen v těchto týdnech Rusové zaznamenali tisíce ztrát, zraněných a mrtvých,“ dodal Zelenskyj.
Moskva se zatím k jeho sdělení nevyjádřila. Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov o něco dříve tvrdil, že ruské síly postupují na všech frontách a Ukrajinci se snaží neúspěšně zastavit postup Rusů a převzít iniciativu. Vyjádřil se tak po návštěvě invazních jednotek na bojišti.
|
Syrskyj sesadil dva vysoce postavené velitele, trestá je za ztrátu území
Podobná prohlášení stran konfliktu nelze bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.
Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu 24. února 2022. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá území dobyli zpět. Moskva ovšem okupuje asi pětinu ukrajinského území a v poslední době invazní síly na východě země podle dostupných informací za cenu vysokých ztrát pomalu postupovaly.