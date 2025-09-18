Čistíme území od okupantů. Zelenskyj hlásí úspěchy při protiútoku u Dobropillje

Ukrajinská armáda při protiofenzivě u města Dobropillja v Doněcké oblasti osvobodila sedm obcí a 160 kilometrů čtverečních území, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že vojáci devět obcí a 170 kilometrů čtverečních „vyčistili“ od okupačních vojsk. Rozdíl nevysvětlil, neuvedl ani časový úsek, kterého se vojenská operace týká. Ukrajinci podle něj při protiofenzivě zajali téměř sto ruských vojáků.
„Vojáci krok za krokem osvobozují naši zemi: od začátku operace už 160 čtverečních kilometrů a sedm obcí, více než 170 čtverečních kilometrů a devět obcí vyčistili od okupantů,“ napsal ukrajinský prezident v příspěvku na sociální síti, kde informoval, že se setkal s vojáky, kteří se účastní protiofenzivní operace u Dobropiljje, a hlavní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj ho informoval o vývoji bojů.

„Zajato bylo téměř sto okupantů a jen v těchto týdnech Rusové zaznamenali tisíce ztrát, zraněných a mrtvých,“ dodal Zelenskyj.

Moskva se zatím k jeho sdělení nevyjádřila. Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov o něco dříve tvrdil, že ruské síly postupují na všech frontách a Ukrajinci se snaží neúspěšně zastavit postup Rusů a převzít iniciativu. Vyjádřil se tak po návštěvě invazních jednotek na bojišti.

Syrskyj sesadil dva vysoce postavené velitele, trestá je za ztrátu území

Podobná prohlášení stran konfliktu nelze bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu 24. února 2022. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá území dobyli zpět. Moskva ovšem okupuje asi pětinu ukrajinského území a v poslední době invazní síly na východě země podle dostupných informací za cenu vysokých ztrát pomalu postupovaly.

