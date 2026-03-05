Naši chlapci si s ním popovídají po svém. Zelenskyj se pustil do hádky s Orbánem

„Doufám, že jeden člověk v EU nebude blokovat (půjčku) 90 miliard (eur) či první tranši z 90 miliard, a ukrajinští vojáci tak budou mít zbraně. Jinak předáme adresu tohoto člověka naší armádě, našim chlapcům, ať si s ním popovídají po svém,“ pohrozil prezident Zelenskyj podle webu Kyiv Independent.
Ačkoli ve svém projevu přímo nezmínil jméno, bylo patrné, že se jedná o prezidenta Orbána, který půjčku v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) zablokoval v rámci sporu o pozastavení provozu ropovodu Družba. Maďarsko také blokuje přijetí 20. balíku sankcí proti Rusku.
„Zelenského výhrůžky se netýkají mě. On vyhrožuje Maďarsku. Ale mě to neodradí od toho, abych chránil maďarské rodiny,“ reagoval Orbán na svém Facebooku.
„Tohle překračuje všechny meze. To je Ukrajina. To je „kultura“, která přichází z Kyjeva. A to je muž, kterého Brusel obdivuje, a země, kterou chce urychleně přijmout do Evropské unie,“ reagoval na X na Zelenského slova maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.
Zdůraznil, že nikdo nemůže vyhrožovat Maďarsku ani jeho premiérovi. „Nikdo nás nemůže vydírat jen proto, že odmítáme platit cenu za válku na Ukrajině a odmítáme akceptovat vyšší ceny energií kvůli Ukrajině,“ napsal.
„Bez ohledu na to, jak moc Zelenskyj hrozí a bez ohledu na to, jak úzce spolupracuje s von der Leyenovou (předsedkyní Evropské komise, pozn. red.) a Manfredem Weberem (šéfem Evropské lidové strany, pozn. red.) a politickým spojencem strany Tisza (maďarská opoziční strana, pozn. red.) v Bruselu, nedovolíme jim zatáhnout Maďarsko do války,“ napsal.
Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl
Ve čtvrtek současně oznámil Zelenskyj, že ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl.
Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí podle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem. Budapešť a Bratislava ale Zelenského viní, že obnovení provozu ropovodu úmyslně odkládá z politických důvodů. Kyjev argumentuje tím, že oprava ropovodu je časově náročná.
Ropa Družbou na Slovensko stále neteče, vzájemné obviňování graduje
Slovensko a Maďarsko jsou dlouhodobě závislé na dodávkách ropy vytěžené v Rusku. Slovenský premiér Robert Fico po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba tvrdil, že není zřejmé, kdo ropovod poškodil.
Prolomíme ropnou blokádu silou, míní Orbán
Zelenského výroky o předání adresy vojákům následovaly poté, co Orbán ve čtvrtek řekl, že jeho země přinutí Ukrajinu obnovit provoz ropovodu prostřednictvím politických a finančních nástrojů.
„Prolomíme tuto ropnou blokádu,“ uvedl Orbán podle agentury MTI na akci pořádané maďarskou obchodní a průmyslovou komorou. „Přinutíme Ukrajince obnovit dodávky ropy. Nikoli vyjednáváním, přitakáváním či pomocí kompromisů, ale prostřednictvím své síly,“ dodal.
Orbán také uvedl, že Maďarsko nemá vojenskou sílu k prosazení obnovy provozu ropovodu Družba. „Mohu všechny ujistit, že to není součást našich plánů. Ale máme politické a finanční nástroje,“ dodal. Žádné další podrobnosti neposkytl.
Orbán je dlouhodobě znám dobrými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ve středu se s Putinem v Kremlu setkal Szijjártó. Na schůzce si podle agentur stěžoval na Ukrajinu kvůli přerušení dodávek ropovodem Družba.
Maďarský premiér v úterním dopise šéfce unijní exekutivy napsal, že Kyjev spuštění Družby blokuje z politických důvodů s úmyslem zasahovat do předvolební kampaně v Maďarsku. Podle něj Maďarsko nepodpoří žádné rozhodnutí Evropské unie ve prospěch Ukrajiny, dokud se věci nevrátí do normálu.
Na Zelenského tiskové konferenci v Kyjevě generální ředitel ukrajinské státní společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj uvedl, že ruský útok poškodil hlavní čerpací stanici ropovodu. Prezident uvedl, že nechce znovu spustit Družbu, protože přepravuje ruskou ropu, ale Kyjev by nemusel mít na výběr, pokud by znovuotevření potrubí bylo jediným způsobem, jak odblokovat klíčový balík unijní pomoci. Opravy mohou být dokončeny do měsíce a půl, řekl podle agentury Reuters.
Rusko v únoru 2022 zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu. Evropská unie pak začala ruské energie odmítat, aby Moskvě ztížila financování války. Do té doby EU ropu a plyn dovážela zejména z Ruska, dnes jsou největšími dodavateli Norsko a Spojené státy.