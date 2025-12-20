Zelenskyj: Rusko nás chce odstřihnout od Černého moře, situace v Oděse je tvrdá

Rusko se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského snaží Ukrajinu odříznout od Černého moře. Zelenskyj řekl, že situace v Oděské oblasti, na kterou ruská armáda v posledních týdnech zesílila útoky, je tvrdá.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18. prosince 2025) | foto: ČTK

Rusko v Oděské oblasti útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. V pátek večer přišlo při raketovém útoku na přístavní infrastrukturu v tomto regionu o život osm lidí, skoro 30 dalších utrpělo zranění. Ve čtvrtek ruský dronový útok vyřadil z provozu silniční most, po kterém vede důležitá komunikace spojující Oděsu s Reni u hranic s Rumunskem i s hraničními přechody do Moldavska.

Dnes Rusko podle ukrajinského vicepremiéra Oleksije Kuleby podniklo útok na přístav Pivdennyj, který patří mezi tři největší na Ukrajině. Zasaženy byly blíže neurčené nádrže.

Rusové zaútočili na přístav v Oděse. Několik lidí zemřelo

„Když nedosahuje výrazných úspěchů na frontě, snaží se nepřítel terorizovat civilisty a usiluje o vnitřní destabilizaci,“ uvedl zástupce šéfa prezidentské kanceláře Viktor Mykyta.

Reuters píše, že ruský prezident Vladimir Putin nedávno slíbil, že Ukrajinu odřízne od Černého moře v odplatě za ukrajinské dronové útoky na tankery z takzvané ruské stínové flotily v Černém moři, které šéf Kremlu označil za pirátství. Příjmy z prodeje ropy jsou pro Moskvu důležitým zdrojem příjmů, z nichž může financovat válku proti Ukrajině, kterou vede od února 2022.

Američané podle Zelenského navrhli, aby se přímých jednání v Miami o možném konci ruské války na Ukrajině účastnili zástupci USA, Ukrajiny i Ruska.

Válka na Ukrajině

Zelenskyj: Rusko nás chce odstřihnout od Černého moře, situace v Oděse je tvrdá

