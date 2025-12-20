Rusko v Oděské oblasti útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. V pátek večer přišlo při raketovém útoku na přístavní infrastrukturu v tomto regionu o život osm lidí, skoro 30 dalších utrpělo zranění. Ve čtvrtek ruský dronový útok vyřadil z provozu silniční most, po kterém vede důležitá komunikace spojující Oděsu s Reni u hranic s Rumunskem i s hraničními přechody do Moldavska.
Dnes Rusko podle ukrajinského vicepremiéra Oleksije Kuleby podniklo útok na přístav Pivdennyj, který patří mezi tři největší na Ukrajině. Zasaženy byly blíže neurčené nádrže.
Rusové zaútočili na přístav v Oděse. Několik lidí zemřelo
„Když nedosahuje výrazných úspěchů na frontě, snaží se nepřítel terorizovat civilisty a usiluje o vnitřní destabilizaci,“ uvedl zástupce šéfa prezidentské kanceláře Viktor Mykyta.
Reuters píše, že ruský prezident Vladimir Putin nedávno slíbil, že Ukrajinu odřízne od Černého moře v odplatě za ukrajinské dronové útoky na tankery z takzvané ruské stínové flotily v Černém moři, které šéf Kremlu označil za pirátství. Příjmy z prodeje ropy jsou pro Moskvu důležitým zdrojem příjmů, z nichž může financovat válku proti Ukrajině, kterou vede od února 2022.
Američané podle Zelenského navrhli, aby se přímých jednání v Miami o možném konci ruské války na Ukrajině účastnili zástupci USA, Ukrajiny i Ruska.