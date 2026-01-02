Nový šéf Zelenského kanceláře. Místo Jermaka přichází jestřáb Budanov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval do funkce šéfa své kanceláře dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Zelenskyj v té souvislosti zdůraznil, že Ukrajina se nyní musí zaměřit na svou bezpečnost a obranu. Předchozí vlivný vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak byl v listopadu odvolán v souvislosti s vyšetřováním korupce v ukrajinské energetice.
Šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylo Budanov s prezidentem Volodymyrem...

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylo Budanov s prezidentem Volodymyrem Zelenským (12. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (22. prosince 2025)
Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak v...
Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov na konferenci Jaltské evropské...
Vyjednavači Rustem Umerov and Andrij Hnatov seznámili ukrajinského prezidenta...
Zelenskyj napsal, že se s Budanovem setkal a nabídl mu funkci šéfa prezidentské kanceláře. „V této době se Ukrajina potřebuje více zaměřit na bezpečnostní otázky, na rozvoj Obranných a bezpečnostních sil Ukrajiny, jakož i na diplomatickou cestu jednání, a prezidentská kancelář bude sloužit především k plnění těchto úkolů,“ uvedl ukrajinský prezident. Na Budanovovi ocenil mimo jiné zkušenosti v těchto oblastech.

Zelenskyj uvedl, že novému vedoucímu prezidentské kanceláře uložil, aby ve spolupráci s tajemníkem Rady národní bezpečnosti a obrany Rustemem Umerovem a dalšími vedoucími pracovníky a institucemi aktualizoval a předložil ke schválení základy strategie obrany a rozvoje státu.

„Byl jsem zneuctěn.“ Vlivný Jermak po rezignaci oznámil, že jde na frontu

Předchozí šéf prezidentské kanceláře Jermak ještě v listopadu vedl tým, který jednal se Spojenými státy o plánu Washingtonu na ukončení rusko-ukrajinské války. Mnohými byl považován za druhého nejmocnějšího muže Ukrajiny. Odvolán byl poté, co ukrajinské protikorupční orgány na podzim začaly vyšetřovat možné rozsáhlé úplatkářské schéma v energetickém sektoru, v němž měl hlavní roli státní provozovatel jaderné energie Enerhoatom.

