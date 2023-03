Šéf OSN míří do Kyjeva, se Zelenským chce probrat další dohody o vývozu obilí

Mluvčí šéfa OSN Stéphane Dujarric v prohlášení uvedl, že Guterres v úterý přicestoval do Polska, odkud vyrazí na cestu do ukrajinské metropole. Tam se ve středu setká se Zelenským, načež se vydá na zpáteční cestu. Pro Guterrese to bude třetí návštěva Ukrajiny od začátku války, kterou proti zemi už více než rok vede Rusko.

O konfliktu na Ukrajině v úterý telefonicky jednali také americký prezident Joe Biden a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron. Bílý dům zase poznamenal, že Biden s Macronem se bavili o odhodlání dále podporovat Ukrajinu a potrestat Rusko za jeho agresi. Dalšími tématy jejich telefonátu byly postoj k Číně či koordinace přechodu k zelené energetice.

OSN dohlíží na dodržování systému dojednaného loni v létě Ruskem, Ukrajinou a Tureckem, který umožnil Ukrajincům obnovit vývoz zemědělských produktů z několika černomořských přístavů.

Rusové po loňské invazi zahájili jejich blokádu, zatímco z okupovaných oblastí začali obilí sami vyvážet. Na základě dvojice dohod z července se podařilo exportovat asi 20 milionů tun obilí, což pomáhá zmírnit mezinárodní potravinovou krizi vyvolanou ruskou agresí.

Platnost „Černomořské iniciativy“ byla v listopadu prodloužena na dalších 120 dní, což posunulo termín jejího vypršení na 18. března.