Zařiďte nám mír jako pro Gazu, požádal Trumpa Zelenskyj po dalším ruském útoku

  10:05
Ke zprostředkování míru vyzval v sobotu amerického prezidenta Donalda Trumpa jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Možnou mírovou dohodu přirovnal k té, kterou Trump prosadil na Blízkém východě v konfliktu Izraele s Hamásem.
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN. (23. září 2025) | foto: ČTK

Státníci spolu hovořili po rozsáhlém pátečním útoku Ruska na ukrajinskou infrastrukturu. Ten způsobil výpadky elektřiny v mnoha částech Kyjeva, přičemž velká část dodávek byla do sobotního večera obnovena.

Zelenskyj při telefonátu poblahopřál Trumpovi k jeho „vynikajícímu“ plánu příměří mezi izraelskými silami a palestinským hnutím Hamás.

Putin: Pokud USA dodají Kyjevu tomahawky, posílíme protivzdušnou obranu

„Pokud lze zastavit válku v jedné oblasti, pak jistě lze zastavit i jiné války, včetně té ruské,“ řekl Zelenskyj a vyzval Trumpa, aby vyvinul větší tlak na Kreml k zahájení jednání.

Oba diskutovali i o zásadním tématu posledních rozhovorů mezi USA a Ukrajinou – možném dodání amerických řízených střel Tomahawk – uvádí agentura Axios.

Podle některých analýz by Tomahawky Ukrajině umožnily zasáhnout hluboko do ruského vnitrozemí, včetně Moskvy, čímž by Kyjev mohl získat výhodu ve vyjednávání s Vladimirem Putinem.

Ruské oficiální hlasy v médiích opakovaně hrozily, že pokud USA poskytnou Ukrajině Tomahawky, mohly by rozmístit balistické rakety na Kubě. Zároveň varovaly, že posílí protivzdušnou obranu.

Letouny USA a Británie hlídkovaly na hranici

V souvislosti s nedávnými průniky ruského vojenského letectva na území NATO mezitím americké a britské stíhačky prováděly dvanáctihodinové hlídkování v rámci mise NATO u hranic s Ruskem.

„Jednalo se o významnou společnou misi s našimi spojenci ze Spojených států a NATO,“ uvedl britský ministr obrany John Healey poté, co se čtvrteční mise zúčastnily dva letouny Royal Air Force.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Hlubuček byl pro Rakušana známá firma. Na kobereček šel ještě před Dozimetrem

Premium

Byl listopad 2021 a předsedovi hnutí Starostové a nezávislí Vítu Rakušanovi se už tehdy nelíbily některé kroky jeho kolegy a šéfa pražské buňky Petra Hlubučka, později jednoho z hlavních obžalovaných...

12. října 2025

Propouštění izraelských rukojmích začne v pondělí dopoledne, řekl zástupce Hamásu

Vysoký představitel palestinského hnutí Hamás řekl, že propouštění rukojmích začne v pondělí dopoledne. Osvobození izraelských rukojmích je součástí první fáze mírové dohody, dojednané během...

11. října 2025  22:44

