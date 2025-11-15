Zelenskyj reaguje na obří korupční skandál, ohlásil změny v energetice

Protikorupční úřad NABU tento týden uvedl, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Centrem skandálu je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren.
|
Muž dvou tváří: kritika Zelenského sílí. Čím znepokojuje Ukrajinu a Západ
Do týdne mají být podle Zelenského vytvořeny podmínky pro zformování nové dozorčí rady Enerhoatomu a zcela obměněno má být i samotné vedení společnosti. Personální změny se budou týkat také vedení státní vodohospodářské společnosti Ukrhidroenerho, provozovatele ukrajinské plynovodní soustavy a státního energetického podniku Naftohaz.
|
Na Ukrajině provedli protikorupční zátah, Zelenského spojenec uprchl ze země
„Současně s úplnou kontrolou finančních operací musí začít obnova vedení těchto společností,“ napsal Zelenskyj na Telegramu po schůzce s premiérkou Julijí Svyrydenkovou.
V souvislosti s korupčním skandálem, který média označují za největší od začátku rozsáhlé ruské invaze, již rezignovali ministr spravedlnosti Herman Haluščenko a šéfka resortu energetiky Svitlana Hrynčuková. Dva podezřelí, včetně někdejšího blízkého Zelenského spolupracovníka Tymura Mindiče, uprchli do zahraničí.
|
Na Ukrajině schválili zákon obnovující nezávislost protikorupčních institucí
Agentura DPA označila dnešní rozhodnutí o reorganizaci energetického sektoru za Zelenského „útěk vpřed“. Pro prezidenta je nyní podle DPA klíčové distancovat se od osob ve svém okolí, které se zapletly do skandálu, a současně neohrozit další zahraniční pomoc pro Ukrajinu.