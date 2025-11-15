Zelenskyj reaguje na obří korupční skandál, ohlásil změny v energetice

Autor: ,
  17:38
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu ohlásil rozsáhlé personální změny v ukrajinských energetických podnicích. Reaguje tak na korupční skandál, který vedl k rezignaci dvou ministrů a otřásl celým sektorem.
Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident...

Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na půdě OSN. (24. září 2025) | foto: Reuters

Fotografie ze zátahu zaměřeného na odhalení úplatkářství v ukrajinském...
Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko (20. srpna 2024)
Timur Mindič se svojí ženou Kaťou Verber, která si ještě za svobodna...
Fotografie ze zátahu zaměřeného na odhalení úplatkářství v ukrajinském...
11 fotografií

Protikorupční úřad NABU tento týden uvedl, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Centrem skandálu je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren.

Muž dvou tváří: kritika Zelenského sílí. Čím znepokojuje Ukrajinu a Západ

Do týdne mají být podle Zelenského vytvořeny podmínky pro zformování nové dozorčí rady Enerhoatomu a zcela obměněno má být i samotné vedení společnosti. Personální změny se budou týkat také vedení státní vodohospodářské společnosti Ukrhidroenerho, provozovatele ukrajinské plynovodní soustavy a státního energetického podniku Naftohaz.

Na Ukrajině provedli protikorupční zátah, Zelenského spojenec uprchl ze země

„Současně s úplnou kontrolou finančních operací musí začít obnova vedení těchto společností,“ napsal Zelenskyj na Telegramu po schůzce s premiérkou Julijí Svyrydenkovou.

V souvislosti s korupčním skandálem, který média označují za největší od začátku rozsáhlé ruské invaze, již rezignovali ministr spravedlnosti Herman Haluščenko a šéfka resortu energetiky Svitlana Hrynčuková. Dva podezřelí, včetně někdejšího blízkého Zelenského spolupracovníka Tymura Mindiče, uprchli do zahraničí.

Na Ukrajině schválili zákon obnovující nezávislost protikorupčních institucí

Agentura DPA označila dnešní rozhodnutí o reorganizaci energetického sektoru za Zelenského „útěk vpřed“. Pro prezidenta je nyní podle DPA klíčové distancovat se od osob ve svém okolí, které se zapletly do skandálu, a současně neohrozit další zahraniční pomoc pro Ukrajinu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Zelenskyj reaguje na obří korupční skandál, ohlásil změny v energetice

Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu ohlásil rozsáhlé personální změny v ukrajinských energetických podnicích. Reaguje tak na korupční skandál, který vedl k rezignaci dvou ministrů a...

15. listopadu 2025  17:38

Babiš je fantastický člověk, prohlásil Orbán a pochválil Čechy

Andrej Babiš přivítal Viktora Orbána v Průhonicích u Prahy. (6. října 2022)

Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu při projevu v západomaďarském Györu označil předpokládaného budoucího českého premiéra Andreje Babiše za fantastického člověka a Čechy za nejracionálnější národ...

15. listopadu 2025  17:17

Jakeš je neschopný, vysvětlete, co se stalo. Co psali lidé Husákovi po 17. listopadu

Odcházení. Komunista Gustav Husák se v roce 1989 smířil se sametovou revolucí a...

Brutální zásah komunistické policie 17. listopadu 1989 na Národní třídě vyvolal nejen demonstrace, ale i záplavu rozhořčených dopisů tehdejšímu prezidentovi Gustávu Husákovi. Možná v naivní víře, že...

15. listopadu 2025  17:09

Řešení dobrá pro celý svět. Čína dosáhla vrcholu produkce emisí o pět let dříve

Tepelná elektrárna v čínském Tchung-lingu

Emise oxidu uhličitého v Číně za posledních osmnáct měsíců stagnují či dokonce mírně klesají. Podle odborníků se zdá, že největšímu emitentovi skleníkových plynů na světě se nejspíš podařilo...

15. listopadu 2025

Severní Korea prudce omezila dodávky munice Rusku. Docházejí jí zásoby

Kom Čong-un a Vladimir Putin se sešli v Pekingu. (3. září 2025)

Severní Korea v letošním roce výrazně snížila dodávky dělostřelecké munice Rusku, protože její vlastní zásoby docházejí. Agentuře Reuters to řekl zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Vadym...

15. listopadu 2025  16:51

Vrcholový kříž na Zugspitze musí nákladně opravit, turisté ho zničili samolepkami

Pozlacený vrcholový kříž na nejvyšší německé hoře, alpském vrcholku Zugspitze...

Kvůli stovkám samolepek od návštěvníků musí projít pozlacený vrcholový kříž na nejvyšší německé hoře, alpském vrcholku Zugspitze ve výšce 2962 metrů nad mořem, restaurováním. Náprava bude značně...

15. listopadu 2025  16:03

Křísí příběhy ze Sudet. Každé rozhodnutí bylo za války náročné, říká publicista

Premium
Pavel Šuba

Nejprve znovu probudil k životu Morgenland, osadu u Malé Morávky, jež po odsunu původních obyvatel zanikla a zůstal po ní jediný dům a starý jasan. Pak zmapoval téměř zapomenutý divoký odsun...

15. listopadu 2025

Bál se smrti a trpěl úzkostmi. Kniha líčí skryté stránky skladatele Dvořáka

Antonín Dvořák s rodinou a přáteli v New Yorku roku 1893

Více i méně známé rysy osobnosti Antonína Dvořáka zkoumá v knize Antonín Dvořák – Portrét člověka muzikolog Ondřej Šupka. Zabývá se jeho zjevem, zdravím, chováním, vztahy s manželkou, dětmi i svými...

15. listopadu 2025  15:30

Budovat vztahy chce hodně energie, ale ve stáří se nám to vrátí, říká šéfka neziskovky

„Co mají senioři rádi? Čím je potěšíme?“ Na to expertka na domovy seniorů...

V Česku rychle přibývá lidí, kteří budou v budoucnu potřebovat péči. Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí se do roku 2050 zdvojnásobí počet seniorů starších 80 let. Kapacity pobytových...

15. listopadu 2025  15:26

Trumpovy kalifornské plány na těžbu budí odpor. Plní kasy korporacím, tvrdí mnozí

Těžba ropy a zemního plynu, provoz a údržba produktovodů. To ve Wyomingu...

Americký prezident Donald Trump plánuje, že na pobřeží Kalifornie po více než třech desítkách let obnoví těžbu ropy. Kalifornie je přitom dlouhodobou baštou demokratů a současný kalifornský guvernér...

15. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zase tu vládnou hlupáci. Dnes bychom rozjezd pivovaru nepřežili, říká Bernard

Premium
Stanislav Bernard před pár dny oslavil sedmdesátiny. Takřka polovinu života...

Před pár dny oslavil sedmdesátiny. Takřka polovinu života spojil své jméno i tvář s pivem. V roce 1991 se společníky koupil ruinu uprostřed Humpolce. Dnes je Stanislav Bernard spolumajitelem značky,...

15. listopadu 2025

Epstein si dopisoval také se slovenským exministrem. Probírali i jeho demisi

Šéf slovenské diplomacie Miroslav Lajčák (na archivním snímku z 10. října 2017)...

S vlivným finančníkem Jeffreyem Epsteinem v minulosti komunikoval také tehdejší slovenský ministr zahraničí a současný poradce premiéra Miroslav Lajčák. Ukázaly to středeční zveřejněné dokumenty....

15. listopadu 2025  14:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.