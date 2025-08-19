Nepotřebujeme přestávku v bojích, ale mír, řekl Zelenskyj po jednání v Bílém domě

  1:19aktualizováno  1:50
Ukrajina nepotřebuje přestávku v bojích, ale skutečný mír, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po jednání v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a evropskými představiteli.
Volodymyr Zelenskyj během jednání v Bílém domě. (18. srpna 2025).

Volodymyr Zelenskyj během jednání v Bílém domě. (18. srpna 2025). | foto: Profimedia.cz

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump před Bílým domem. (18. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským...
Vybraní evropští lídři na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho...
Vybraní evropští lídři na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho...
Ukrajina je podle Zelenského připravena jednat se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem v jakémkoliv formátu. Schůzka by se měla uskutečnit bez jakýchkoliv předběžných podmínek, řekl ukrajinský prezident dle tiskových agentur po jednání v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a představiteli klíčových evropských zemí a zástupci Severoatlantické aliance a Evropské unie.

O územních otázkách by se mělo podle ukrajinského prezidenta rozhodnout při jednáních mezi Ruskem a Ukrajinem.

Detaily bezpečnostních záruk pro Ukrajinu by měly být vypracovány během deseti dnů, řekl Zelenskyj. Také uvedl, že Ukrajina nabídla, že koupí americké zbraně za přibližně 90 miliard dolarů (asi 1,9 bilionu Kč).

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

19. srpna 2025  1:19,  aktualizováno  1:50

