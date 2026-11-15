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Náladový Zelenskyj, puberťák Putin a podlézavý Trump. Biden vydává paměti

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  10:44
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Bývalý americký prezident Joe Biden a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj...

Bývalý americký prezident Joe Biden a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po podpisu bezpečnostní dohody na summitu G7 v Itálii (13. června 2024) | foto: Reuters

Americký prezident Joe Biden se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem...
Americký prezident Joe Biden se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem...
Americký prezident Joe Biden se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem...
Bývalý americký prezident Joe Biden a ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj....
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dovede být náladový, uvedl ve svých nových pamětech americký exprezident Joe Biden. Zelenskyj podle něj také nebyl tak vděčný, jak očekával. Zelenského z nevděčnosti obvinila i současná administrativa Donalda Trumpa. Biden rovněž popsal, jak se chová ruský prezident Vladimir Putin.

Bidenova kniha Promise Me, America vychází v úterý 17. listopadu. List The Wall Street Journal zveřejnil některé její části, které zachycují exprezidentovy dojmy ze světových lídrů.

„Byl v našich soukromých rozhovorech náladový a tvrdohlavý a nebyl tak vděčný, jak bych býval očekával,“ uvedl o Zelenském. Zároveň zmínil, že jeho herecká průprava se ukázala být „velmi dobrým tréninkem“ pro roli válečného lídra.

O Bidenově pocitu, že by si Zelenskyj měl americké pomoci více vážit, média psala již v roce 2022. S odvoláním na zákulisní informace uváděla, že Biden v červnu 2022 údajně ztratil se Zelenským trpělivost a zvýšeným hlasem jej vyzval, aby USA projevoval větší vděčnost.

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Stalo se to během telefonického rozhovoru, v němž exprezident oznámil Zelenskému, že schválil další miliardu dolarů v americké vojenské pomoci pro Ukrajinu. Zelenskyj poté začal vyjmenovávat veškerou další pomoc, kterou potřeboval, ale nedostával. Jejich vztahy se zlepšily poté, co Zelenskyj učinil prohlášení, v němž pochválil USA za jejich velkorysou pomoc.

Z nevděčnosti obviňoval Zelenského i Trump

Jako nevděčného vykreslovala Zelenského i současná administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Americký viceprezident J. D. Vance se během napjatého setkání prezidentů v Bílém domě v únoru 2025 zeptal Zelenského, zda během schůzky „řekl aspoň jednou děkuji“.

„Musíte být vděčnější,“ řekl během schůzky Trump. V průběhu hádky tento argument několikrát zopakoval. „Vedení Ukrajiny neprojevilo našemu úsilí vůbec žádnou vděčnost,“ napsal například v listopadu.

Nebýt politiky, byli bychom přátelé. Biden popsal, jak ho Trump v soukromí chválil

Biden v memoárech popsal také šéfa Kremlu. Putin při jejich vzájemné schůzce „se rád hrbil a předstíral lhostejnost jako nějaký puberťák“. Projevoval se také podrážděně. Biden se s Putinem setkal v roce 2021 v Ženevě.

Exprezident se hodně věnoval i svému nástupci. Popsal, že Trump ho až podlézavě chválil a tvrdil, že nebýt politiky, byli by dobrými přáteli a trávili by všechen čas na golfu.

O čem je kniha

Bidenovy paměti obecně nabízejí hluboké ohlédnutí za jeho čtyřletým působením v Bílém domě a svým názvem přímo navazují na jeho úspěšnou autobiografii Promise Me, Dad z roku 2017. Biden v knize podrobně rozebírá klíčové momenty své administrativy, politická rozhodnutí i zásadní osobní milníky.

Vzpomíná na mimořádně náročný začátek svého mandátu, kdy nastupoval do úřadu bezprostředně po útoku na Kapitol a v době vrcholící pandemie covidu-19. Velkou pozornost věnuje prosazování své klíčové legislativy, ekonomickým reformám a mezinárodním krizím, jako byla válka na Ukrajině nebo události na Blízkém východě.

Klíčovou a velmi otevřenou pasáží knihy je popis událostí z léta 2024, kdy čelil tlaku ze strany Demokratické strany a nakonec se rozhodl odstoupit z prezidentské kampaně ve prospěch jednoty. V samotném závěru a epilogu se Biden dotýká i svého soukromí a zdravotního stavu, včetně diagnózy rakoviny prostaty ve čtvrtém stadiu, kterou se dozvěděl v květnu 2025.

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