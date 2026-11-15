Náladový Zelenskyj, puberťák Putin a podlézavý Trump. Biden vydává paměti

Bidenova kniha Promise Me, America vychází v úterý 17. listopadu. List The Wall Street Journal zveřejnil některé její části, které zachycují exprezidentovy dojmy ze světových lídrů.
„Byl v našich soukromých rozhovorech náladový a tvrdohlavý a nebyl tak vděčný, jak bych býval očekával,“ uvedl o Zelenském. Zároveň zmínil, že jeho herecká průprava se ukázala být „velmi dobrým tréninkem“ pro roli válečného lídra.
O Bidenově pocitu, že by si Zelenskyj měl americké pomoci více vážit, média psala již v roce 2022. S odvoláním na zákulisní informace uváděla, že Biden v červnu 2022 údajně ztratil se Zelenským trpělivost a zvýšeným hlasem jej vyzval, aby USA projevoval větší vděčnost.
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Stalo se to během telefonického rozhovoru, v němž exprezident oznámil Zelenskému, že schválil další miliardu dolarů v americké vojenské pomoci pro Ukrajinu. Zelenskyj poté začal vyjmenovávat veškerou další pomoc, kterou potřeboval, ale nedostával. Jejich vztahy se zlepšily poté, co Zelenskyj učinil prohlášení, v němž pochválil USA za jejich velkorysou pomoc.
Z nevděčnosti obviňoval Zelenského i Trump
Jako nevděčného vykreslovala Zelenského i současná administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Americký viceprezident J. D. Vance se během napjatého setkání prezidentů v Bílém domě v únoru 2025 zeptal Zelenského, zda během schůzky „řekl aspoň jednou děkuji“.
„Musíte být vděčnější,“ řekl během schůzky Trump. V průběhu hádky tento argument několikrát zopakoval. „Vedení Ukrajiny neprojevilo našemu úsilí vůbec žádnou vděčnost,“ napsal například v listopadu.
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Biden v memoárech popsal také šéfa Kremlu. Putin při jejich vzájemné schůzce „se rád hrbil a předstíral lhostejnost jako nějaký puberťák“. Projevoval se také podrážděně. Biden se s Putinem setkal v roce 2021 v Ženevě.
Exprezident se hodně věnoval i svému nástupci. Popsal, že Trump ho až podlézavě chválil a tvrdil, že nebýt politiky, byli by dobrými přáteli a trávili by všechen čas na golfu.
O čem je kniha
Bidenovy paměti obecně nabízejí hluboké ohlédnutí za jeho čtyřletým působením v Bílém domě a svým názvem přímo navazují na jeho úspěšnou autobiografii Promise Me, Dad z roku 2017. Biden v knize podrobně rozebírá klíčové momenty své administrativy, politická rozhodnutí i zásadní osobní milníky.
Vzpomíná na mimořádně náročný začátek svého mandátu, kdy nastupoval do úřadu bezprostředně po útoku na Kapitol a v době vrcholící pandemie covidu-19. Velkou pozornost věnuje prosazování své klíčové legislativy, ekonomickým reformám a mezinárodním krizím, jako byla válka na Ukrajině nebo události na Blízkém východě.
Klíčovou a velmi otevřenou pasáží knihy je popis událostí z léta 2024, kdy čelil tlaku ze strany Demokratické strany a nakonec se rozhodl odstoupit z prezidentské kampaně ve prospěch jednoty. V samotném závěru a epilogu se Biden dotýká i svého soukromí a zdravotního stavu, včetně diagnózy rakoviny prostaty ve čtvrtém stadiu, kterou se dozvěděl v květnu 2025.